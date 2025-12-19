Інтерфакс-Україна
Події
14:05 19.12.2025

Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці - Зеленський

1 хв читати
Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці - Зеленський
Фото: скриншот відео

Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Україна володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей та найбільшими сильними можливостями виробництва зброї. Зброя, яка є сучасною, яка є ефективною. І я пропоную Польщі весь цей досвід",  - сказав Зеленський на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві.

За словами Зеленського, Україна знає, як захиститися " від кожного з усіх існуючих типів дронів, які має Росія, які можуть бути застосовані проти наших сусідів, проти Польщі, проти інших націй".

Президент України підкреслив, що Україна може запропонувати також співпрацю у питанні безпеки на морі. 

"Це важливо з точки зору польських позицій у Балтийському морі", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна готова і надалі підтримувати безпековий діалог з Польщею, зважаючи на загрози з території Білорусі.

Теги: #польща #захист #співпраця #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:03 19.12.2025
Українська і польська незалежність є гарантом свободи та безпеки усіх націй в цій частині Європи – Зеленський

Українська і польська незалежність є гарантом свободи та безпеки усіх націй в цій частині Європи – Зеленський

14:46 19.12.2025
Рішення ЄС про EUR90 млрд є перемогою для України — Зеленський

Рішення ЄС про EUR90 млрд є перемогою для України — Зеленський

14:42 19.12.2025
Вирішуючи з Україною спільні питання національної пам'яті, ми позбавляємо РФ можливості розділити нас - Навроцький

Вирішуючи з Україною спільні питання національної пам'яті, ми позбавляємо РФ можливості розділити нас - Навроцький

14:37 19.12.2025
Україна буде рада бачити польські компанії у відбудові держави – Зеленський

Україна буде рада бачити польські компанії у відбудові держави – Зеленський

14:28 19.12.2025
Навроцький дав зрозуміти, що підтримує передачу МіГ-29, якщо Польща отримає від України антидронові технології

Навроцький дав зрозуміти, що підтримує передачу МіГ-29, якщо Польща отримає від України антидронові технології

14:24 19.12.2025
Навроцький передав Зеленському враження поляків, що їхня допомога Україні не була належно оцінена

Навроцький передав Зеленському враження поляків, що їхня допомога Україні не була належно оцінена

13:35 19.12.2025
Навроцький: Візит Зеленського - гарна новина для Варшави та Києва, погана - для Москви

Навроцький: Візит Зеленського - гарна новина для Варшави та Києва, погана - для Москви

11:22 19.12.2025
У Варшаві розпочалась зустріч Навроцького та Зеленського

У Варшаві розпочалась зустріч Навроцького та Зеленського

18:55 18.12.2025
У канцелярії президента Польщі підтвердили офіційний візит Зеленського у п'ятницю

У канцелярії президента Польщі підтвердили офіційний візит Зеленського у п'ятницю

16:52 18.12.2025
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії механізми використання знерухомлених активів РФ

Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії механізми використання знерухомлених активів РФ

ВАЖЛИВЕ

Рішення ЄС про EUR90 млрд є перемогою для України — Зеленський

Вирішуючи з Україною спільні питання національної пам'яті, ми позбавляємо РФ можливості розділити нас - Навроцький

Україна передала партнерам інформацію, де в Білорусі розташований російський "Орєшнік". Вони приймуть рішення, як реагувати

Навроцький дав зрозуміти, що підтримує передачу МіГ-29, якщо Польща отримає від України антидронові технології

Навроцький: Мир в Україні не може бути досягнутий без президента США Трампа

ОСТАННЄ

СБУ уразила вже третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі - джерело

До шістьох людей зросла кількість постраждалих від російських ударів по Запоріжжю – Нацполіція

Прем'єр Польщі про кредит ЄС для України: Завжди краще мати хоч щось, ніж нічого

Україна передала партнерам інформацію, де в Білорусі розташований російський "Орєшнік". Вони приймуть рішення, як реагувати

Австралія передала Україні останню партію з 12 танків Abrams - ЗМІ

Навроцький: Мир в Україні не може бути досягнутий без президента США Трампа

Навроцький: Ми в Польщі пам'ятаємо Грозний та Грузію, підтримуємо тиск на РФ

Мережа "Сільпо" відкрила 4 супермаркети

Рада ухвалила закон про наставництво для дітей від 10 років

Четверо людей постраждали від удару окупантів по Запоріжжю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА