Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці - Зеленський

Фото: скриншот відео

Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Україна володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей та найбільшими сильними можливостями виробництва зброї. Зброя, яка є сучасною, яка є ефективною. І я пропоную Польщі весь цей досвід", - сказав Зеленський на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві.

За словами Зеленського, Україна знає, як захиститися " від кожного з усіх існуючих типів дронів, які має Росія, які можуть бути застосовані проти наших сусідів, проти Польщі, проти інших націй".

Президент України підкреслив, що Україна може запропонувати також співпрацю у питанні безпеки на морі.

"Це важливо з точки зору польських позицій у Балтийському морі", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна готова і надалі підтримувати безпековий діалог з Польщею, зважаючи на загрози з території Білорусі.