Болгарія поділяю позицію, що Україна та Молдова мають рухатися разом до вступу в ЄС - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко обговорила із прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим відкриття переговорних кластерів про вступ України в Європейський Союз.

"Україна виконала всі технічні умови й готова відкрити перші три переговорні кластери з ЄС — "Основи", "Внутрішній ринок" та "Зовнішні відносини". Уже на початку вересня ЄС матиме можливість ухвалити рішення про відкриття першого Кластеру. Це стане важливим кроком підтримки України у напрямку євроінтеграції. Ми також наголошуємо: Україна та Молдова мають рухатися разом — і цінуємо, що Болгарія поділяє цю позицію", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, сторони також обговорили освітні питання, зокрема те, що викладання болгарської мови в Україні зберігатиметься й надалі.

"Щодня росіяни атакують українську енергосистему. Вдячна Болгарії за допомогу у її відновленні, за підтримку диверсифікації постачань та проєктів енергетичної безпеки", - додала Свириденко.