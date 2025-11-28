Інтерфакс-Україна
Події
13:02 28.11.2025

У Болгарії буде побудовано завод флоат-скла потужністю 800 т на добу, орієнтований на поставки в Україну

2 хв читати
У Болгарії буде побудовано завод флоат-скла потужністю 800 т на добу, орієнтований на поставки в Україну
Фото: https://technoglass.eu

Болгарська компанія "Technoglass Group" та німецький інжиніринговий концерн HORN Glass Industries AG оголошують про початок стратегічного партнерства з будівництва  в Болгарії високотехнологічного заводу з виробництва флоат-скла, ключовим ринком збута якого стане Україна.

"Цей завод стане одним із найбільших у Європі, матиме потужність 800 тонн скла на добу та буде розташований у стратегічно важливому місті Бургас. Орієнтовні інвестиції EUR300 млн. Завершується проєктування та вже підписані договори на поставку обладнання. Плануємо запустити виробництво наприкінці 2027 року", - повідомив генеральний директор Technoglass Group Олександр Фельдман агентству "Інтерфакс-Україна".

Основне виробництво буде розгорнуте у місті Бургас, його вибір зумовлений розвиненою логістичною інфраструктурою, що включає залізничний вузол, великий морський порт та міжнародний аеропорт. Завод вироблятиме скло для широкого спектру застосувань: архітектура, автомобільна промисловість, сонячні батареї та електроніка, що гарантує стійкість та максимальну ефективність виробництва. Партнерство з HORN Glass Industries AG, яка спеціалізується на проектуванні, будівництві та обслуговуванні скловарних печей та скляних заводів "під ключ" по всьому світу, забезпечує проєкту найвищий рівень інжинірингу та технологій.

Суттєва частина флоат-скла, що виробляється, буде спрямована на експорт. За словами Фельдмана, вже є домовленності з компаніями з багатьох країн, зокрема. ОАЕ та Нігерії, але ключовим ринком збуту стане Україна. Орієнтовне постачання в нашу країну - понад 30 млн кв.м в рік, саме на такий обсяг вже підписані попередні договори з вітчизняними будівельними, торговими підприємствами та виробниками металопластикових вікон та фасадів із різних регіонів.

"Цей обсяг підтверджує величезний попит та стратегічне значення болгарського заводу для відновлення та розвитку будівельної галузі в Україні. А в цілому проєкт ставить за мету стати флагманом скляної індустрії у регіоні та зміцнити торгові зв’язки у Східній Європі", - каже Фельдман.

Теги: #завод #болгарія #technoglass_group

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:54 27.11.2025
СБС уразили російський завод, який виробляє комплектуючі для Shahed та "Калібрів"

СБС уразили російський завод, який виробляє комплектуючі для Shahed та "Калібрів"

15:37 26.11.2025
Завод автоклавного газобетону групи "Ковальська" у Розвадові буде запущено у грудні

Завод автоклавного газобетону групи "Ковальська" у Розвадові буде запущено у грудні

13:15 26.11.2025
Завод цвяхів vs TikTok: як "Нейл" переміг стереотипи

Завод цвяхів vs TikTok: як "Нейл" переміг стереотипи

19:22 13.11.2025
Французький виробник пороху Eurenco заявив про другий за три дні проліт невідомого дрона над заводом в Дордоні

Французький виробник пороху Eurenco заявив про другий за три дні проліт невідомого дрона над заводом в Дордоні

17:51 06.11.2025
Зеленський запропонував Болгарії проєкти спільного виробництва

Зеленський запропонував Болгарії проєкти спільного виробництва

10:29 04.11.2025
Нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі - Коваленко

Нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі - Коваленко

19:56 31.10.2025
Болгарія обмежила експорт палива до країн ЄС

Болгарія обмежила експорт палива до країн ЄС

15:02 17.10.2025
Шмигаль обговорив з міністром оборони Болгарії безпеку судноплавства та співпрацю в межах SAFE

Шмигаль обговорив з міністром оборони Болгарії безпеку судноплавства та співпрацю в межах SAFE

15:11 09.09.2025
Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС

Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС

14:26 20.08.2025
Болгарія поділяю позицію, що Україна та Молдова мають рухатися разом до вступу в ЄС - Свириденко

Болгарія поділяю позицію, що Україна та Молдова мають рухатися разом до вступу в ЄС - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Біля Гуляйполя українські захисники стримали наступ, фронт стабілізований– Сили оборони Півдня

НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - УП

ОСТАННЄ

Двоє цивільних загинуло внаслідок ударів російських fpv-дронів по селах Харківської області

Людину поранено через ворожу атаку на Суми, пошкоджено критичну інфраструктуру – ОВА

Посадовці приватної компанії підозрюються у привласненні 15 млн грн під час продажу запчастин до бронетехніки

Київ утримує статус найстабільнішої локації для розвитку інвестиційних орендних проєктів - думка

"Ліси України" відтермінувало оплату за придбану продукцію пошкодженому обстрілом "ЕІМО" у Самборі

В Україні в суботу майже без опадів, у неділю на заході та півдні – невеликі дощі, вночі та вранці – туман

Відсутність належного обліку об’єктів інтелектуальної власності стримує розвиток оборонсектору – думка

McDonald’s Україна відкрив дев’ятий новий ресторан у 2025 році

Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

УФС разом з Brave1 та ДСНС запускають грантову програму для розробників протипожежних дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА