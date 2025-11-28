У Болгарії буде побудовано завод флоат-скла потужністю 800 т на добу, орієнтований на поставки в Україну

Фото: https://technoglass.eu

Болгарська компанія "Technoglass Group" та німецький інжиніринговий концерн HORN Glass Industries AG оголошують про початок стратегічного партнерства з будівництва в Болгарії високотехнологічного заводу з виробництва флоат-скла, ключовим ринком збута якого стане Україна.

"Цей завод стане одним із найбільших у Європі, матиме потужність 800 тонн скла на добу та буде розташований у стратегічно важливому місті Бургас. Орієнтовні інвестиції EUR300 млн. Завершується проєктування та вже підписані договори на поставку обладнання. Плануємо запустити виробництво наприкінці 2027 року", - повідомив генеральний директор Technoglass Group Олександр Фельдман агентству "Інтерфакс-Україна".

Основне виробництво буде розгорнуте у місті Бургас, його вибір зумовлений розвиненою логістичною інфраструктурою, що включає залізничний вузол, великий морський порт та міжнародний аеропорт. Завод вироблятиме скло для широкого спектру застосувань: архітектура, автомобільна промисловість, сонячні батареї та електроніка, що гарантує стійкість та максимальну ефективність виробництва. Партнерство з HORN Glass Industries AG, яка спеціалізується на проектуванні, будівництві та обслуговуванні скловарних печей та скляних заводів "під ключ" по всьому світу, забезпечує проєкту найвищий рівень інжинірингу та технологій.

Суттєва частина флоат-скла, що виробляється, буде спрямована на експорт. За словами Фельдмана, вже є домовленності з компаніями з багатьох країн, зокрема. ОАЕ та Нігерії, але ключовим ринком збуту стане Україна. Орієнтовне постачання в нашу країну - понад 30 млн кв.м в рік, саме на такий обсяг вже підписані попередні договори з вітчизняними будівельними, торговими підприємствами та виробниками металопластикових вікон та фасадів із різних регіонів.

"Цей обсяг підтверджує величезний попит та стратегічне значення болгарського заводу для відновлення та розвитку будівельної галузі в Україні. А в цілому проєкт ставить за мету стати флагманом скляної індустрії у регіоні та зміцнити торгові зв’язки у Східній Європі", - каже Фельдман.