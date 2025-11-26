Завод цвяхів vs TikTok: як "Нейл" переміг стереотипи

Восьмеро 22-річних прийшли працювати на завод цвяхів. У 2025-му. Добровільно. Що їх туди привело?

Для промислових підприємств України сьогодні питання не в тому, як знайти кваліфікованих працівників ー їх просто немає. Молодь обирає офіси, IT, маркетинг. Хто йде в цех? Компанія "Нейл", що входить до Групи “ТАС”, вирішила не чекати, поки "правильні" кандидати самі прийдуть. Вони побудували власну школу лідерів. І за рік усі філіали, які були збитковими, вийшли на прибуток. Як їм це вдалося?

Не тренінг раз на рік, а система

Багато компаній роблять так: раз на рік запрошують бізнес-тренера, влаштовують two-day workshop, роздають сертифікати ー і всі знову повертаються до роботи. Через місяць ніхто не пам'ятає, про що там говорили.

У "Нейл" пішли іншим шляхом. З січня 2025-го тут працює програма кадрового резерву ー двічі на тиждень по півтори години. Не разові лекції, а системне навчання. Спочатку теорія, потім практика і детальний розбір помилок.

Щосереди проходить бізнес-гра "Дельта". Керівники віддалених підрозділів і кадровий резерв стають конкурентами на одному ринку. Моделюють поведінку кількох підприємств, приймають рішення, рахують прибутки та збитки. Не абстрактні кейси з підручника, а реальні виклики власного бізнесу.

"Гра дозволяє побачити, хто готовий до розвитку, а хто ні. Деякі співробітники після першого кола самі зрозуміли, що не хочуть змін," ー коментує Іпатова Олена Євгенівна, директорка з людського капіталу керуючої компанії ТАС.

Кожної третьої п'ятниці місяця збирається вся торгова команда. Розбирають справжні ситуації: складний клієнт, нестандартне замовлення, конфліктна ситуація. Всі учасники відпрацьовують сценарії та шукають рішення разом. Ключова відмінність від зовнішніх курсів ー системність, власні кейси та залучення експерта з вагою: доктора економічних наук Сергія Чимшита.

Три посади за рік ー це нормально?

У класичному HR три посади за рік ー це червоний прапор. Людина не приживається, шукає себе, плутається. У "Нейл" кажуть: це не хаос, а калібрування.

Компанія запровадила систему канбан ー візуальний метод управління, коли всі показники перед очима. Понад 100 індикаторів ефективності відстежуються щодня, щотижня, щомісяця. Це створює прозорість: видно, хто де потребує підтримки, а хто летить вперед.

Деякі співробітники справді за рік змінили три посади. Але це не плинність ー це пошук точки максимальної ефективності. Схема проста: керівництво визначає кількісні індикатори для позиції, пропонує працівнику спробувати інше завдання, дивиться на результативність і головне ー на зацікавленість. Якщо людина нудьгує або перевантажена, їй пропонують інший виклик.

"Нам важливо створити «зіркову команду», а не «команду зірок». Індикатори відділу важливіші за індивідуальні досягнення", ー пояснюють у "Нейл".

Молодь: не тільки TikTok

Юлія Харченко прийшла в компанію після університету на позицію фахівця з закупівель. Звичайна історія: диплом, перша робота, рутинні завдання. Але коли в компанії почалася трансформація процесів, Юлія не злякалася невизначеності. Вона взяла відповідальність і за рік очолила весь напрямок закупівель. Зараз під її керівництвом працює ще одна випускниця Хмельницького національного університету.

Восьмеро молодих фахівців до 22 років приєдналися до "Нейл" з початку 2025-го. Для промислового підприємства це унікальний випадок.

"Саме молодь надає нам енергії та драйву. Молодь не боїться зробити помилку, і саме це дає нам можливість створити нові методи та винайти нові шляхи" ー коментує Катрич Інна Петрівна, член Наглядової ради ТОВ "ТАС НЕЙЛ".

Що приваблює покоління TikTok у заводі цвяхів? Швидкість росту. В офісі можна роками бути "джуніором". Тут за рік можна очолити відділ, якщо готовий брати відповідальність.

Ставка на дуальну освіту

"Нейл" активно співпрацює з Хмельницьким національним університетом. У листопаді очікують перших учнів Вищого професійного училища №25 за договором про дуальну освіту. Дуальна форма ー це коли студент не пише фіктивну курсову "для галочки", а створює реальний проєкт, потрібний бізнесу. Досліджує справжню проблему на виробництві, пропонує рішення та бачить результат.

"Я хочу, щоб ми відійшли від фіктивних робіт, які не мають прикладного сенсу", ー наголошує Соколюк Віктор Миколайович, заступник генерального директора з фінансових питань "ТАС НЕЙЛ". “Для підприємства це інвестиція: студент за час навчання розуміє специфіку бізнесу, а компанія отримує мотивованого працівника, якого не треба перенавчати після диплому”.

Не тільки навчання, а й комфорт

Паралельно з розвитком людей компанія інвестує в інфраструктуру. За останній рік відремонтували роздягальні, кабінети. Придбали нове обладнання для виробництва цвяхів. Найближчим часом плануються ремонт адміністративно-побутового комплексу та переміщення обладнання, щоб створити ефективнішу виробничу модель.

Чому це важливо? Бо люди бачать: підприємство розвивається. Група “ТАС” продовжує вкладатися в промисловість, навіть у складні часи. Це сигнал: тут є майбутнє.

Філософія, яка працює

Підхід компанії до персоналу концентрується у тезах: "Ми навчаємо і розвиваємо людей так, щоб вони могли піти з компанії, але створюємо умови й ставимося до людей так, щоб вони хотіли залишитись".

Звучить як красива фраза з мотиваційного постера. Але є конкретний результат: усі філіали компанії за рік перейшли від збитків до прибутку. Це не про lucky break або вдалий контракт, а про системну роботу з людьми.

Коли в команді є енергія, коли працівники бачать сенс у своїй роботі, коли молодий фахівець може за рік стати керівником ー фінансові показники ростуть самі. Не одразу, не магічно, але стабільно. Інвестиції в людей ー це не красиві слова для корпоративного сайту. Це найефективніша стратегія зростання. Навіть для заводу цвяхів. Навіть у 2025-му.

