Група Sol Union інвестує понад 200 млн грн у будівництво заводу готових страв у Київській області

Українська група виробничо-торгових компаній Sol Union почала в Київській області будівництво заводу з виробництва готових страв Neo Food System, виробнича площа якого - понад 4000 кв. м, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Проектна потужність підприємства дозволятиме виробляти 60 тисяч готових страв щодня для забезпечення регіону. Фабрика вироблятиме готові для споживання охолоджені страви, пастеризовані, стерилізовані та з глибокою заморозкою. Обсяг інвестицій групи у цей проєкт - понад 200 млн грн", - написав він у Facebook у середу.

За його словами, для реалізації проєкту група придбала готове промислове приміщення, яке вже має необхідні обсяги приєднаної електроенергії, водозабезпечення, очисні споруди та водовідведення. Монтаж обладнання почнеться в квітні 2026 року, запуск виробництва заплановано на травень, вихід на проектну потужність - на вересень 2026 року.

Кисилевський зазначив, що Sol Union для реалізації цього першого за межами Дніпра проєкту долучилась зокрема, до програми "5-7-9".

Він нагадав, що група має у Дніпрі два заводи з виробництва їжі, готової до споживання, швидкого приготування, фасування та упаковки бакалійних продуктів, стіків цукру та кави, а також виробництва макаронних виробів, соусів та джему.

"На різних підприємствах групи у Дніпрі працює 340 робітників. Ще 130 готові взяти на роботу - триває пошук спеціалістів", - йдеться у повідомленні.

Кисилевський також зазначив, що один з заводів групи за допомогою державного гранту (до 8 млн грн на умовах співфінансування 50:50) придбав автоклави для стерилізації, пастеризації та консервування продуктів харчування, які виготовив київський завод Rozfood.

"В даному випадку частка гранту була близько 20% загального обсягу від першої стадії інвестицій", - написав нардеп.

ТОВ "Сол Юніон" (Дніпро), за даними YouControl, зареєстровано 2021 року зі статутним капіталом 17,95 млн грн. Чистий дохід компанії 2024 року скоротився у 2,3 раза до попереднього року – до 544 млн грн за скорочення чистого прибутку вдвічі – до 50,3 млн грн. У січні-вересні 2025 року компанія одержала 417,4 млн грн чистого доходу та 34 млн грн чистого прибутку.

В групу входить дві фабрики з виробництва та фасовки продуктів харчування, овочесховище на 5 тис. т продукції, склади загальною площею 17 тис. кв.м та фабрика з декорації тари та посуду.

Кінцевим бенефіциаром групи є підприємець Владислав Штипельман.