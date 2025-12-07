Інтерфакс-Україна
12:35 07.12.2025

Понад тисяча учасників взяли участь у зимовому забігу Spartan Winter 2025 - ГУР

У Київській області у суботу, 6 грудня, пройшов зимовий забіг Spartan Winter 2025 - масштабна благодійна подія для збору коштів на протез для ветерана підрозділу KRAKEN ГУР МО України Євгенія Шумила, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.

Забіг розпочався зі вступного слова організатора Spartan Race Ukraine Олексія Вовка. "Я вдячний всім учасникам за те, що попри холодну погоду вони беруть участь. Я знаю, що насамперед ви приходите сюди по емоції. І ви їх тут 100% отримуєте",- сказав Вовк.

Також до вітального слова приєдналися ветерани підрозділу KRAKEN й учасники попередніх забігів Артем Малиш, Ігор Заблуда, Тарас Проць, Сергій Шикун. Ветерани подякували за активну участь українців у зборах на протезування та реабілітацію. Зокрема, для Ігоря Заблуди кошти на протез руки зібрали саме учасники забігу.

За словами організаторів, цього року забіг об’єднує учасників під гаслом "Біжу за…". На спеціальній памʼятній дошці кожен міг написати імʼя людини, на честь або в пам’ять про яку учасник виходить на дистанцію.

