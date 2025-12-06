Інтерфакс-Україна
Події
16:46 06.12.2025

Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів у трьох районах на Київщині – ДСНС


Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів у трьох районах на Київщині – ДСНС
Фото: ДСНС Київщини

Ліквідовано пожежі, що виникли внаслідок масованої повітряної атаки у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів у трьох районах області. До ліквідації пожеж у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах залучалось більше ста рятувальників, авіація ДСНС. У місті Фастів на допомогу рятувальникам залучено пожежний потяг", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

Роботи тривають, додали у Службі.

Теги: #рятувальні_роботи #київська_область

