Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів у трьох районах на Київщині – ДСНС

Фото: ДСНС Київщини

Ліквідовано пожежі, що виникли внаслідок масованої повітряної атаки у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів у трьох районах області. До ліквідації пожеж у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах залучалось більше ста рятувальників, авіація ДСНС. У місті Фастів на допомогу рятувальникам залучено пожежний потяг", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

Роботи тривають, додали у Службі.