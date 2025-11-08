П'ятеро людей постраждали внаслідок російського обстрілу на Київщині

Фото: ДСНС Київщини

П’ятеро людей постраждали через масовану повітряну атаку в ніч проти суботи у Київській області, є влучання в житло та об’єкти критичної інфраструктури, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, є постраждалі. У Вишгородському районі це 4 жінки. Троє з них отримали гостру реакцію на стрес. Ще одну жінку 1983 року народження прооперовано в місцевій лікарні. У неї осколкове поранення стегна. Стан середньої тяжкості. Вона знаходиться під наглядом лікарів. Вся необхідна медична допомога надається. У Обухівському районі ушкодження отримав чоловік 1975 року народження. У нього відкрита рана передпліччя. Лікування буде проходити амбулаторно", - написав він у Телеграмі.

За його словами, у Вишгородському районі пошкоджено 20 приватних будинків, три автомобілі, господарчі споруди та гаражні приміщення. На обʼєктах вибиті вікна та скління, посічені фасади та покрівлі. У Бориспільському районі також пошкоджено один приватний будинок.

Калашник подякував робітникам поліції, ДСНС, нашим медикам, енергетикам, комунальним службам за їх віддану роботу.