На Київщині через падіння уламків БпЛА постраждали четверо осіб

Фото: ДСНС Київщини

У Вишгородському районі (Київська обл.) через падіння уламків ворожого БпЛА постраждали четверо осіб у ніч проти суботи, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"Нічна атака на Київщину: під прицілом росіян були Вишгородський, Обухівський, Бучанський та Бориспільський райони. На Вишгородщині через падіння уламків ворожого БпЛА постраждали 4 людини", - йдеться у повідомленні МВС у телеграм-каналі.

Повідомляється, що на Обухівщині та Бучанщині вогнеборці ліквідували пожежі на обʼєктах інфраструктури, спричинені ракетною атакою.

На місцях працюють усі оперативні служби. Інформація уточнюється.