Інтерфакс-Україна
Події
11:31 30.10.2025

Жінка постраждала внаслідок російської атаки на Київщині, є численні руйнування житла

Фото: Нацполіція

Жінка отримала поранення внаслідок російської повітряної атаки у Бориспільському районі (Київська обл.), є численні руйнування житла, повідомляє Національна поліція України.

"У Бориспільському районі пошкоджено 7 приватних будинків та 3 багатоповерхівки. Також пошкоджень зазнали 16 транспортних засобів, 3 офісні та одне складське приміщення. Множинні тілесні ушкодження отримала 35-річна жінка. Наразі вона госпіталізована до лікарні", - йдеться у повідомленні на сайті поліції.

Також у Білоцерківському районі пошкоджено дах та два вікна житлового будинку.

На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічної служби та працівники ДСНС.

За фактами воєнних злочинів слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, мирна мешканка зазнала поранень внаслідок нічної атаки ударних дронів ворога на Бориспіль, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Теги: #атака_рф #київська_область

