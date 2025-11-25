Четверо жителів Київської області постраждали через ворожу атаку вночі, серед них – неповнолітня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Ворог не припиняє свій терор проти мирного населення Київщини, атакуючи житлові будинки та обʼєкти енергетики. Постраждало четверо жителів області", - написав він у телеграм-каналі у вівторок вранці.

За його даними, у Білій Церкві поранена дівчина 2011 року народження. З діагнозом уламкове поранення поперекового відділу хребта, порізами тіла та множинними саднами госпіталізована до місцевої лікарні.

У Броварському районі травмовано троє. Жінка 63 років із закритою раною руки госпіталізована до місцевої лікарні. Ще одна жінка 69 років госпіталізована до лікарні із різаними ранами плеча, гомілки та живота. У чоловіка 1989 року народження осколками посічене обличчя.

"Вся необхідна медична допомога надається. ", - наголосив Калашник.

Наслідки атаки фіксуються в чотирьох районах області. Так, в Білоцерківському районі пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі. У Броварському районі виникли пожежі складських приміщень та виробництва. Пошкоджено 25 приватних будинків та автомобілі. В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки. У Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.