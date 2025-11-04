Майже всі діти одужали після спалаху хвороби Коксакі в Київській області

Спалах хвороби Коксакі було зареєстровано нещодавно в Київській області, захворіло 13 дітей, 12 із них уже завершили стаціонарне лікування та одужали, повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України у вівторок.

"Ще одна дитина станом на 4 листопада перебуває на стаціонарному лікуванні, де їй надається вся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що віруси Коксакі спричиняють ентеровірусну інфекцію, яка може мати прояви від легкого нездужання до серйозних уражень нервової системи чи серця. Найчастіше хворіють діти, особливо у період активного спілкування в колективах.

"Нині фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції. Організовано комплекс протиепідемічних заходів для локалізації та ліквідації спалаху. Водночас станом на 4 листопада нових випадків не зареєстровано", - повідомили у відомстві.

Віруси Коксакі належать до групи ентеровірусів, їхньому поширенню сприяє контакт між людьми в закритих приміщеннях. Вони дуже стійкі у зовнішньому середовищі, витримують низькі температури, але швидко гинуть під час кип’ятіння чи під дією дезінфекційних розчинів.

Інкубаційний період хвороби триває зазвичай 3–6 днів. Симптоми можуть відрізнятися, але найчастіше спостерігаються раптове підвищення температури до 38–40°C, біль у горлі, висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях і у роті, нудота, блювання, діарея, загальна слабкість, головний біль.

"У більшості випадків хвороба минає самостійно протягом 7–10 днів. Проте в окремих ситуаціях можливе ураження нервової системи (менінгіт, енцефаліт) або серцевого м’яза (міокардит). Такі випадки потребують негайного медичного втручання… Специфічної вакцини проти вірусів Коксакі не існує, тому головний спосіб захисту — дотримання правил гігієни та зміцнення імунітету", - повідомили в центрі.