Рятувальники загасили пожежу у Вишгороді, серед постраждалих є 4 дітей – ДСНС

Фото: ДСНС Київщини

Пожежу, що виникла через влучання російського безпілотника в багатоповерхівці у Вишгороді, ліквідовано, тривають відновлювальні роботи, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у неділю.

"Пожежу в багатоповерхівці у Вишгороді ліквідовано, тривають відновлювальні роботи. За оновленою інформацією, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, постраждали 19 осіб, серед них четверо дітей. Рятувальники евакуювали з будинку 146 людей. Психологи ДСНС надали допомогу 73 громадянам, у тому числі дев’ятьом дітям", - повідомили у телеграм-каналі ДСНС.

До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено 97 рятувальників та 23 одиниці техніки ДСНС.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують розбирання конструкцій та обстеження території піротехнічними розрахунками.

Свою роботу продовжує Пункт незламності. Додатково місцеві жителі отримують допомогу в розгорнутому наметі Товариства Червоного Хреста України, а також від представників громадської організації "Самаритяни України".

Як повідомлялось, в ніч проти неділі внаслідок атаки російських дронів у Вишгороді виникла пожежа в багатоповерхівці та на території підприємства і зруйнований приватний будинок.