Інтерфакс-Україна
Події
14:58 30.11.2025

Рятувальники загасили пожежу у Вишгороді, серед постраждалих є 4 дітей – ДСНС

1 хв читати
Рятувальники загасили пожежу у Вишгороді, серед постраждалих є 4 дітей – ДСНС
Фото: ДСНС Київщини

Пожежу, що виникла через влучання російського безпілотника в багатоповерхівці у Вишгороді, ліквідовано, тривають відновлювальні роботи, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у неділю.

"Пожежу в багатоповерхівці у Вишгороді ліквідовано, тривають відновлювальні роботи. За оновленою інформацією, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, постраждали 19 осіб, серед них четверо дітей. Рятувальники евакуювали з будинку 146 людей. Психологи ДСНС надали допомогу 73 громадянам, у тому числі дев’ятьом дітям", - повідомили у телеграм-каналі ДСНС.

До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено 97 рятувальників та 23 одиниці техніки ДСНС.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують розбирання конструкцій та обстеження території піротехнічними розрахунками.

Свою роботу продовжує Пункт незламності. Додатково місцеві жителі отримують допомогу в розгорнутому наметі Товариства Червоного Хреста України, а також від представників громадської організації "Самаритяни України".

Як повідомлялось, в ніч проти неділі внаслідок атаки російських дронів у Вишгороді виникла пожежа в багатоповерхівці та на території підприємства і зруйнований приватний будинок.

Теги: #вишгород #рятувальні_роботи #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 30.11.2025
20 волонтерів УЧХ було залучено до ліквідації наслідків атаки БпЛА по Вишгороду

20 волонтерів УЧХ було залучено до ліквідації наслідків атаки БпЛА по Вишгороду

09:42 30.11.2025
Кількість постраждалих у Вишгороді внаслідок атаки російських БпЛА зросла до 19 - ОВА

Кількість постраждалих у Вишгороді внаслідок атаки російських БпЛА зросла до 19 - ОВА

18:38 29.11.2025
Роботи з розбору завалів та ліквідацію наслідків ворожих ударів по Києву завершено - ДСНС

Роботи з розбору завалів та ліквідацію наслідків ворожих ударів по Києву завершено - ДСНС

12:25 28.11.2025
УФС разом з Brave1 та ДСНС запускають грантову програму для розробників протипожежних дронів

УФС разом з Brave1 та ДСНС запускають грантову програму для розробників протипожежних дронів

10:04 26.11.2025
Роботи з ліквідації наслідків масованого ворожого обстрілу Запоріжжя вночі завершені - ДСНС

Роботи з ліквідації наслідків масованого ворожого обстрілу Запоріжжя вночі завершені - ДСНС

18:20 25.11.2025
В Одесі обвалився балкон житлового будинку, двоє людей постраждали – ДСНС

В Одесі обвалився балкон житлового будинку, двоє людей постраждали – ДСНС

17:43 25.11.2025
В Києві завершили аварійно-рятувальні роботи: 7 людей загинули, 21 постраждала – ДСНС

В Києві завершили аварійно-рятувальні роботи: 7 людей загинули, 21 постраждала – ДСНС

09:25 25.11.2025
Удар росіян по Києву: 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина – ДСНС

Удар росіян по Києву: 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина – ДСНС

18:00 22.11.2025
У Тернополі число жертв ракетної атаки росіян зросло до 33 людей - ДСНС

У Тернополі число жертв ракетної атаки росіян зросло до 33 людей - ДСНС

07:44 20.11.2025
Пошуково-рятувальна операція на місці російської атаки у Тернополі триває, кількість жертв не змінилася

Пошуково-рятувальна операція на місці російської атаки у Тернополі триває, кількість жертв не змінилася

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої

Зеленський анонсував санкції проти "Роснєфті" й "Лукойла" та інші санкції

Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян

Одна людина загинула і 11 постраждали внаслідок атаки російських дронів на Вишгород – ОВА

ДТЕК повідомив про повернення світла 420 тис. абонентів Києва з 500 тис., які втратили його через нічну атаку РФ

ОСТАННЄ

Сили оборони зачистили Іванівку на Дніпропетровщині – DeepState

Українська делегація прибула до Сполучених Штатів

Паліса та Гнатов працюють над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами

Залужний: Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої

Кількість загиблих у пожежі в ЖК в Гонконзі зросла до 146 осіб – ЗМІ

На заході України та на Житомирщині у понеділок очікується туман

Через ворожу атаку в Сумах відсутнє водопостачання у частині міста

МЗС Туреччини занепокоєний через безпекову ситуацію у виключній економічній зоні країни в Чорному морі

Зеленський із президентом Фінляндії скоординував позиції щодо посилення тиску на Росію

Через ворожу атаку на Сумську громаду пошкоджено критичну інфраструктуру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА