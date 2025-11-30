Кількість постраждалих у Вишгороді внаслідок атаки російських БпЛА зросла до 19 - ОВА

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість постраждалих у Вишгороді внаслідок атаки російських дронів зросла до 19, серед них четверо дітей, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник в телеграм-каналі в неділю станом на 09:17.

"11 госпіталізовано. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Це опіки, осколкові поранення, травми кінцівок, отруєння продуктами горіння. Уся необхідна допомога надається. На жаль, один чоловік загинув. (...) Пожежа багатоповерхівки ліквідована. Працюють психологи. Усі служби на місці. Разом з місцевою владою займаємося тимчасовим розселенням евакуйованих людей. Також в місті пошкоджено ще інші два багатоповерхові будинки, 14 приватних, підприємство, сім автомобілів", - описав Калашник наслідки атаки БпЛА.