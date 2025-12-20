У Волгоградській області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія — Центр"

Фото: джерело в ГУР МО

У Волгоградській області Росії вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія — Центр", за інформацією, через "просідання ґрунту", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"За традиційною для РФ версією, багатокілометрова радянська труба, якою роками транспортували газ із Туркменістану, Узбекистану та Казахстану, не витримала сили земного тяжіння. Особливо — неподалік населеного пункту Романовка Ольховського району Волгоградської області… Попри "незначність" інциденту, вже за кілька годин до місця аварії масово стягнули автомобілі екстрених та спеціальних служб. Ймовірно, щоб зафіксувати черговий унікальний природний феномен: ґрунт, який чомусь вибірково просідає під стратегічною газовою інфраструктурою", - повідомило джерело.

Наразі транспортування газу цим маршрутом зупинене на невизначений термін.

Втім, зазначається, що справжню причину "раптового геологічного інциденту" можна побачити на есклюзивних фото, отриманих нашими спецкореспондентами.

За інформацією, газогін "Центральна Азія — Центр" — це ключовий елемент системи, через яку Росія роками імпортувала до 12 млрд кубометрів газу на рік. Після 2022 року Москва, попри гучні заяви про "енергетичну незалежність", використовувала цю трубу в реверсних схемах і навіть закуповувала газ у Казахстану та Узбекистану для латання локальних дефіцитів.

"ГУР МО України повідомляє, що геологічні процеси на території Росії мають тенденцію до подальшого розвитку — особливо поблизу об’єктів, які фінансують війну проти України. За кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата", - підсумовується у повідомленні.