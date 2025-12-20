Інтерфакс-Україна
Події
13:34 20.12.2025

У Волгоградській області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія — Центр"

2 хв читати
У Волгоградській області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія — Центр"
Фото: джерело в ГУР МО

У Волгоградській області Росії вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія — Центр", за інформацією, через "просідання ґрунту", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"За традиційною для РФ версією, багатокілометрова радянська труба, якою роками транспортували газ із Туркменістану, Узбекистану та Казахстану, не витримала сили земного тяжіння. Особливо — неподалік населеного пункту Романовка Ольховського району Волгоградської області… Попри "незначність" інциденту, вже за кілька годин до місця аварії масово стягнули автомобілі екстрених та спеціальних служб. Ймовірно, щоб зафіксувати черговий унікальний природний феномен: ґрунт, який чомусь вибірково просідає під стратегічною газовою інфраструктурою", - повідомило джерело.

Наразі транспортування газу цим маршрутом зупинене на невизначений термін.

Втім, зазначається, що справжню причину "раптового геологічного інциденту" можна побачити на есклюзивних фото, отриманих нашими спецкореспондентами.

За інформацією, газогін "Центральна Азія — Центр" — це ключовий елемент системи, через яку Росія роками імпортувала до 12 млрд кубометрів газу на рік. Після 2022 року Москва, попри гучні заяви про "енергетичну незалежність", використовувала цю трубу в реверсних схемах і навіть закуповувала газ у Казахстану та Узбекистану для латання локальних дефіцитів.

"ГУР МО України повідомляє, що геологічні процеси на території Росії мають тенденцію до подальшого розвитку — особливо поблизу об’єктів, які фінансують війну проти України. За кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата", - підсумовується у повідомленні.

Теги: #газопровід #волгоградська_область #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:48 19.12.2025
В листопаді зафіксовано 169 осіб, які поширювали російську пропаганду в країнах Європи, - ГУР

В листопаді зафіксовано 169 осіб, які поширювали російську пропаганду в країнах Європи, - ГУР

15:51 19.12.2025
ГУР оприлюднив кадри спецоперації: Легіон "Свобода Росії" паралізував залізничну артерію окупантів на ТОТ у Запорізькій області

ГУР оприлюднив кадри спецоперації: Легіон "Свобода Росії" паралізував залізничну артерію окупантів на ТОТ у Запорізькій області

15:31 14.12.2025
"Примари" ГУР вполювали дві дороговартісні РЛС окупантів в Криму

"Примари" ГУР вполювали дві дороговартісні РЛС окупантів в Криму

16:39 12.12.2025
У Національних кіберзмаганнях із "Захоплення прапора" перемогу здобула команда dcua – ГУР МО

У Національних кіберзмаганнях із "Захоплення прапора" перемогу здобула команда dcua – ГУР МО

11:31 25.10.2025
Атаки зазнав ключовий об’єкт Південної енергосистеми РФ - підстанція "Балашовська"

Атаки зазнав ключовий об’єкт Південної енергосистеми РФ - підстанція "Балашовська"

12:01 09.10.2025
Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

16:34 24.09.2025
Сили оборони уразили ряд нафтоперекачувальних станцій на території РФ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили ряд нафтоперекачувальних станцій на території РФ – Генштаб ЗСУ

16:31 28.08.2025
Через розгерметизацію магістрального газопроводу на Харківщині без газу залишилося понад 50 тис. абонентів

Через розгерметизацію магістрального газопроводу на Харківщині без газу залишилося понад 50 тис. абонентів

14:06 02.08.2025
В Росії після вибухів зупинив роботу магістральний газопровід "Центральна Азія – Центр" – джерела

В Росії після вибухів зупинив роботу магістральний газопровід "Центральна Азія – Центр" – джерела

12:38 03.06.2025
Окупанти пошкодили газопровід у Краматорську, сусідня Ясногірка без газу

Окупанти пошкодили газопровід у Краматорську, сусідня Ясногірка без газу

ВАЖЛИВЕ

Мінрозвитку заявляє про забезпечення проїзду до південного заходу Одещини для екстрених служб, продуктів та пошти

Уражено два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек на ТОТ Криму – СБУ

ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

Сили оборони уразили ворожий військовий корабель та бурову платформу на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі

Уже 8 жертв ворожої атаки в Одесі та 27 постраждалих

ОСТАННЄ

Трипільська та Зміївська ТЕС "Центренерго" зазнали понад 200 влучань, втрати від яких у 2024р. становлять понад 12,5 млрд грн – голова НР

На Рівненщині сталася масштабна ДТП на трасі М-06 Київ — Чоп у напрямку Києва

Чоловіка поранено на Миколаївщині через російське бомбардування

Інший російський важкий шпигунський дрон розбився в Туреччині – ЗМІ

Мінрозвитку заявляє про забезпечення проїзду до південного заходу Одещини для екстрених служб, продуктів та пошти

РФ зранку завдала ударів по резервуарах у порту "Південний"

Порошенко забезпечив 24 бригади Сил оборони шинами та мобільними шиномонтажами

Оголошено про підозру судді райсуду, яка збила двох дітей у Харкові

Зеленський та прем'єр Португалії вшанували в Києві пам'ять загиблих воїнів

Поліція затримала чоловіка, який влаштував бійку у столичному метрополітені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА