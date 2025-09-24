Інтерфакс-Україна
Події
16:34 24.09.2025

Сили оборони уразили ряд нафтоперекачувальних станцій на території РФ – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали ураження важливим об’єктам у Волгоградській області (РФ), які задіяні в забезпеченні окупаційної армії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

“Так, вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію “Кузьмичи-1”, що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони рф. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію “Зензеватка”, яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід “Куйбишев—Тихорецьк”, - повідомляється в телеграм-каналі штабу.

Окрім цього, минулої ночі підрозділи Сил оборони України з метою порушення виробництва безпілотних літальних апаратів та зниження бойових спроможностей противника уразили виробництво БпЛА в Валуйкахи (Бєлгородська обл., РФ). Зафіксовано влучання та пожежу.

Результати та ступінь ураження уточнюються.

Як повідомляється, підтверджено успішну реалізацію однієї з попередніх місій. Так, 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод (Астраханська обл., РФ). Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинення частини виробничого процесу.

“Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в рф, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний обясяг переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн тонни на рік”, - наголосили в Генштабі.

