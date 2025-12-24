Інтерфакс-Україна
Події
08:18 24.12.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 1220 ворожих цілей

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили за добу 1220 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1220 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 388 одиниць особового складу, з яких 196 – ліквідовано; 43 точки вильоту пілотів БпЛА; 2 танки; 18 артилерійських систем; 64 одиниці автомобільної техніки; 35  мотоциклів; 93 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж грудня (01–23.12) знищено/уражено 23329 цілей, з них 9097 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #цілі #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:22 22.12.2025
Дрони завдали удару по нафтовому терміналу біля російської Тамані – ГУР

Дрони завдали удару по нафтовому терміналу біля російської Тамані – ГУР

14:04 22.12.2025
Уточнення від ГУР: під Ліпецком було уражено два багатоцільові винищувачі Су-30

Уточнення від ГУР: під Ліпецком було уражено два багатоцільові винищувачі Су-30

08:22 22.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 745 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 745 ворожих цілей

11:23 20.12.2025
Уражено два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек на ТОТ Криму – СБУ

Уражено два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек на ТОТ Криму – СБУ

08:41 19.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 1011 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1011 ворожих цілей

12:57 18.12.2025
СБУ: далекобійні дрони вразили російську техніку на аеродромі Бельбек на сотні мільйонів доларів

СБУ: далекобійні дрони вразили російську техніку на аеродромі Бельбек на сотні мільйонів доларів

10:47 17.12.2025
Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

18:53 15.12.2025
Генштаб підтвердив чергове ураження Астраханського ГПЗ

Генштаб підтвердив чергове ураження Астраханського ГПЗ

11:42 14.12.2025
Генштаб ЗСУ: Уражено Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську та низку об’єктів ворога на ТОТ України

Генштаб ЗСУ: Уражено Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську та низку об’єктів ворога на ТОТ України

08:19 14.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 780 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 780 ворожих цілей

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обстріли: Росіяни намагаються зламати Різдво, докладаємо максимум зусиль, щоб українці були зі світлом

Зеленський анонсував нові програми прямої підтримки на 2026 рік

Частина Чернігова знеструмлена внаслідок ворожого удару по енергооб'єкту – Чернігівобленерго

Генштаб: з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

ОСТАННЄ

Ситуація в прикордонних районах Сумщини динамічна, можливість безпечного виїзду може ускладнюватися – ОВА

Біля узбережжя Одеси виявлено плями, схожі на нафтові – МВА

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до чотирьох - ДСНС

Захисники України в ніч на 24 грудня знищили або подавили 60 з 116 засобів повітряного нападу росіян

Генштаб зафіксував впродовж доби 126 бойових зіткнень

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до трьох - ОВА

24 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя - ОВА

Постпред США при НАТО: ми намагаємося зрозуміти до чого максимально готова Росія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА