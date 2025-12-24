Сили безпілотних систем уразили за добу 1220 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1220 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 388 одиниць особового складу, з яких 196 – ліквідовано; 43 точки вильоту пілотів БпЛА; 2 танки; 18 артилерійських систем; 64 одиниці автомобільної техніки; 35 мотоциклів; 93 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж грудня (01–23.12) знищено/уражено 23329 цілей, з них 9097 – особовий склад противника", - повідомили СБС.