11:31 25.10.2025

Атаки зазнав ключовий об’єкт Південної енергосистеми РФ - підстанція "Балашовська"

Атаковано підстанцію "Балашовська" 500 кВ у Волгоградській області - ключовий об’єкт Південної енергосистеми РФ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"На росії атакована підстанція "Балашовська" 500 кВ у Волгоградській області. Це ключовий об’єкт Південної енергосистеми рф, яка живить Волгоградський військовий округ, об’єкти Міноборони та транспортні енергетичні вузли на напрямку Саратов–Воронеж", - написав він у телеграм.

Раніше також росіяни втратили таку ж підстанцію "Вешкайма", додав Коваленко.

