Раптово припинила роботу підстанція "Владимирская" московського енергокільця – ЦПД

В Росії припинила свою роботу підстанція "Владимирская" потужністю 750 кВ, повідомив у п'ятницю керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"На Росії, внаслідок постійних атак росіян нашої енергетики, раптово припинила свою роботу підстанція "Владимирская" 750 кВ. Вона розташована у Владимирській області, між Москвою та Нижнім Новгородом. І є однією з головних високовольтних підстанцій енергокільця навколо Москви… Росія атакує нашу енергетику, але не здатна вберегти свою. Дзеркало працює", - написав він у телеграм.

За його інформацією, підстанція передає потужності від атомних і теплових електростанцій (зокрема Смоленської, Костромської, Рязанської) у напрямку російської столиці та центральних регіонів.

Раніше було атаковано підстанцію "Балашовська" 500 кВ у Волгоградській області - ключовий об’єкт Південної енергосистеми РФ, також раніше росіяни втратили підстанцію "Вешкайма" 500 кВ.