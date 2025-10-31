Інтерфакс-Україна
Події
10:17 31.10.2025

Раптово припинила роботу підстанція "Владимирская" московського енергокільця – ЦПД

1 хв читати
Раптово припинила роботу підстанція "Владимирская" московського енергокільця – ЦПД

В Росії припинила свою роботу підстанція "Владимирская" потужністю 750 кВ, повідомив у п'ятницю керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"На Росії, внаслідок постійних атак росіян нашої енергетики, раптово припинила свою роботу підстанція "Владимирская" 750 кВ. Вона розташована у Владимирській області, між Москвою та Нижнім Новгородом. І є однією з головних високовольтних підстанцій енергокільця навколо Москви… Росія атакує нашу енергетику, але не здатна вберегти свою. Дзеркало працює", - написав він у телеграм.

За його інформацією, підстанція передає потужності від атомних і теплових електростанцій (зокрема Смоленської, Костромської, Рязанської) у напрямку російської столиці та центральних регіонів.

Раніше було атаковано підстанцію "Балашовська" 500 кВ у Волгоградській області - ключовий об’єкт Південної енергосистеми РФ, також раніше росіяни втратили підстанцію "Вешкайма" 500 кВ.

Теги: #коваленко #підстанція #цпд #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:51 31.10.2025
У РФ хочуть зобов’язати кіберфахівців ідентифікуватися та підпорядкувати їх ФСБ - СЗР

У РФ хочуть зобов’язати кіберфахівців ідентифікуватися та підпорядкувати їх ФСБ - СЗР

19:42 30.10.2025
РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

16:00 29.10.2025
Путін намагається налякати світ ядерною зброєю, яку РФ не зможе застосувати – ЦПД

Путін намагається налякати світ ядерною зброєю, яку РФ не зможе застосувати – ЦПД

14:46 29.10.2025
Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

08:21 29.10.2025
Російський агент отримав 15 років ув’язнення за коригування атак по Миколаєву – СБУ

Російський агент отримав 15 років ув’язнення за коригування атак по Миколаєву – СБУ

13:57 28.10.2025
Росіяни провели в окупованій частині Запорізької області форум "новоросія" для "укріплення загальноросійської ідентичності" – ЦПД

Росіяни провели в окупованій частині Запорізької області форум "новоросія" для "укріплення загальноросійської ідентичності" – ЦПД

11:31 25.10.2025
Атаки зазнав ключовий об’єкт Південної енергосистеми РФ - підстанція "Балашовська"

Атаки зазнав ключовий об’єкт Південної енергосистеми РФ - підстанція "Балашовська"

13:11 03.10.2025
НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

17:50 01.10.2025
Інформація про нібито "бійців Азову", які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні, фейкова - ЦПД

Інформація про нібито "бійців Азову", які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні, фейкова - ЦПД

09:30 18.09.2025
ЦПД спростувало інформацію про присутність росіян у центрі Купʼянська

ЦПД спростувало інформацію про присутність росіян у центрі Купʼянська

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

Уже 11 постраждалих, серед яких четверо дітей, через атаку БпЛА на Сумщині

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

ОСТАННЄ

СБУ та Нацполіція затримали агентку ФСБ, яка коригувала ворожі атаки по енергооб'єктах Вінниччини

Кабмін затвердив вимоги щодо боротьби з лудоманією

КМІС: 63% респондентів вважають, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації, частка оптимістів щодо майбутнього зросла до 56%

У Донецькій області загинули 8 цивільних, 19 зазнали поранень через обстріли окупантів минулої доби

Петиція про перейменування однієї з вулиць Києва на честь Парубія не набрала необхідні для розгляду голоси

Єврокомісія може оскаржити у суді невизнання Польщею, Угорщиною і Словаччиною оновленої торговельної угоди ЄС та України - ЗМІ

УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Суми

ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

Кабмін перейменував Мінкультури та страткомунікацій на Мінкультури

РФ здійснила чергову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, є влучання у енергетичний об’єкт – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА