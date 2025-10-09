Інтерфакс-Україна
Події
12:01 09.10.2025

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на 9 жовтня уразили Коробковський газопереробний завод (ГПЗ) та лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "Єфімовка" у Волгоградській області РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється", - йдеться в повідомленні Генштабу в Телеграм в четвер.

Відзначається, що Коробковський газопереробний завод є одним з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні ПФ з потужністю 450 млн куб м природного і попутного газу та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

ЛВДС "Єфімовка" обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, з метою припинення збройної агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

Теги: #гпз #волгоградська_область #ураження

