Дрони завдали удару по нафтовому терміналу біля російської Тамані – ГУР

Ураження морського нафтового терміналу "Таманьнєфтєгаз" біля станиці Тамань Краснодарського краю РФ було здійснено ударними БпЛА в ніч з 21 на 22 грудня 2025 року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Внаслідок завданих ударів було уражено елементи обладнання нафтоналивного терміналу, причалу зріджених вуглеводних газів та портову інфраструктуру, що спричинило масштабну пожежу.

Співрозмовник у ГУР зазначив, що воєнна розвідка нарощує ударні санкції по енергетичному сектору держави-агресора, який безпосередньо залучений до фінансування війни проти України.

Таманьський перевантажувальний комплекс, оператором якого є "Таманьнєфтєгаз" є одним з найбільших у Чорноморському регіоні. Загальний об'єм резервуарного парку нафтопродуктів та зрідженого газу складає понад 1 млн куб м. Сам термінал знаходиться в 6км від незаконно зведеного окупатами автомобільно-залізничного мосту через Керченську протоку.