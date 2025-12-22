Інтерфакс-Україна
Події
08:22 22.12.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 745 ворожих цілей

Фото: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 745 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 327 одиниці особового складу, з яких 219 – ліквідовано; 37 точок вильоту пілотів БпЛА; один танк; 8 артилерійських систем; 20 одиниць автомобільної техніки; 24  мотоцикли; 20 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж грудня (01–21.12) знищено/уражено 21098 цілей, з них 8301– особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

