Інтерфакс-Україна
Події
12:38 26.12.2025

Шестеро постраждалих, серед них – двоє дітей, через ракетний удар по Умані – ОВА

1 хв читати

Відомо про щонайменше шістьох постраждалих, серед яких – двоє дітей, внаслідок ворожого ракетного удару по Умані, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Умань. Ближче до полудня ворог завдав ракетного удару по місту. За інформацією екстренки, на зараз маємо шістьох травмованих. Серед них – двоє дітей. Усім надають потрібну допомогу", - написав він у Телеграмі.

За його словами, є руйнації житлової інфраструктури. Працюють усі необхідні служби.

Теги: #умань #ракетний_удар

