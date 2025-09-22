Понад 35 тисяч хасидів-паломників вже приїхали до Умані на святкування Рош га-Шана

До Умані у Черкаській області на святкування юдейського Нового року приїхали вже понад 35 тисяч хасидів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

“За нашими оцінками, на в’їзд в Україну за ці кілька тижнів прослідувало більше 35 тисяч паломників-хасидів, які в більшості рухалися організованими групами. Були і відмови у в’їзді”, - сказав він в ефірі телемарафону у понеділок вранці.

Як пояснив Демченко, причинам відмови у в’їзді в Україну були проблеми з документами або порушення українського законодавства раніше.

За даними Держприкордонслужбі, рух хасидів-паломників до України спостерігається вже кілька тижнів, але основна кількість приїжджала останні днів п’ять, перетинаючи кордон з Європейським Союзом і Молдовою.

“В окремі дні їхня кількість могла коливатися і в 4, 8, 11 тисяч”, - додав Демченко.

Як повідомила Об’єднана єврейська община України (ОЄОУ), очікувана раніше кількість прочан вже прибула до зони проведення паломництва. За попередньою оцінкою, на початку святкування в Умані очікується до 38 тисяч паломників-хасидів. ОЄОУ моніторить ситуацію в районі меморіального комплексу імені раббі Нахмана, куди з’їжджаються паломники.

Сьогодні ввечері, 22 вересня, розпочнеться святкування Рош га-Шана - єврейського Нового року, яке триватиме до вечора 24 вересня.