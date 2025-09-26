Інтерфакс-Україна
10:48 26.09.2025

Після святкування Рош га-Шана найбільш завантажені ПП Угринів та Шегині – Держприкордонслужба

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Основний виїзний потік паломників після завершення святкувань Рош га-Шана зосереджений у перші дні після завершення свят, що призводить до збільшення пасажиропотоку у пунктах пропуску Львівської області, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

“За минулу добу кордон на виїзд перетнули близько 5 тис. паломників... Щоб зменшити навантаження на пункти пропуску, збільшено кількість прикордонних нарядів та впроваджено заходи для оперативнішого оформлення подорожніх. Усі заходи здійснюються у тісній взаємодії з польськими прикордонниками”, - йдеться у повідомленні управління ДПСУ у Facebook.

За інформацією, поточне завантаження ПП Львівщини: Угринів – 35 автомобілів; Рава-Руська – 20; Грушів – 20; Краківець – 20; Шегині – 35; Смільниця – 0; Нижанковичі – 5 автомобілів. Також фіксується попит на пішому переході у пункті пропуску Шегині.

Найменше навантаження спостерігається у пізні вечірні години та рано-вранці.

У ДПСУ просять, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску, щоб уникнути тривалого очікування.

Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко 22 вересня, до Умані у Черкаській області на святкування юдейського Нового року приїхали понад 35 тисяч хасидів.

Теги: #хасиди #рош_га_шана #пункти_пропуску

