Ізраїль не комунікує з Україною щодо цьогорічного паломництва хасидів до Умані - посол Корнійчук

Офіційна влада Ізраїлю не зверталась до українських органів влади щодо узгодження порядку та особливостей цьогорічного паломництва хасидів до Умані на свято Рош га-шана, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі виданню Times of Israel.

"Час закінчується. Вони думають, що це якось було узгоджено, розмовляючи через лідерів харедимів, які потім зв'язуються з українськими чиновниками… Ми не знаємо, що відбувається", - сказав він.

Посол зауважив, що сторони повинні організувати велику присутність ізраїльської поліції для паломників, яких цього року може бути більше 40 тис. осіб. Окрім того, має бути погоджений приїзд ізраїльських лікарів, рятувальників та облаштування тимчасових бомбосховищ для такої кількості людей.

За словами Корнійчука, цього року прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський не виступили напередодні свята, як це було торік.

"Якщо домовленості не будуть досягнуті, то цього року у нас можуть бути сюрпризи. Нам не потрібні відвідувачі під час війни. Чому вони думають, що це наша проблема, а не їхня проблема? Я дуже здивований", - додав посол.

Як відомо, у 2025 році іудеї усього світу відзначатимуть новий рік (свято Рош га-шана) 22-24 вересня. Щороку тисячі хасидів відвідують могилу рабина цадика Нахмана у Умані. Паломництво не припинялось ні в часи пандемії COVID-19, ні в роки повномасштабного російського вторгнення в Україну, яке почалось у лютому 2022 р.