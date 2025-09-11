Інтерфакс-Україна
Події
11:40 11.09.2025

Ізраїль не комунікує з Україною щодо цьогорічного паломництва хасидів до Умані - посол Корнійчук

2 хв читати
Ізраїль не комунікує з Україною щодо цьогорічного паломництва хасидів до Умані - посол Корнійчук

Офіційна влада Ізраїлю не зверталась до українських органів влади щодо узгодження порядку та особливостей цьогорічного паломництва хасидів до Умані на свято Рош га-шана, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі виданню Times of Israel.

"Час закінчується. Вони думають, що це якось було узгоджено, розмовляючи через лідерів харедимів, які потім зв'язуються з українськими чиновниками… Ми не знаємо, що відбувається", - сказав він. 

Посол зауважив, що сторони повинні організувати велику присутність ізраїльської поліції для паломників, яких цього року може бути більше 40 тис. осіб. Окрім того, має бути погоджений приїзд ізраїльських лікарів, рятувальників та облаштування тимчасових бомбосховищ для такої кількості людей.

За словами Корнійчука, цього року прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський не виступили напередодні свята, як це було торік. 

"Якщо домовленості не будуть досягнуті, то цього року у нас можуть бути сюрпризи. Нам не потрібні відвідувачі під час війни. Чому вони думають, що це наша проблема, а не їхня проблема? Я дуже здивований", - додав посол. 

Як відомо, у 2025 році іудеї усього світу відзначатимуть новий рік (свято Рош га-шана) 22-24 вересня. Щороку тисячі хасидів відвідують могилу рабина цадика Нахмана у Умані. Паломництво не припинялось ні в часи пандемії COVID-19, ні в роки повномасштабного російського вторгнення в Україну, яке почалось у лютому 2022 р.

Теги: #хасиди #умань #корнійчук #рош_га_шана

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 04.09.2025
Посол Ізраїлю передав систему очищення води для Уманської лікарні

Посол Ізраїлю передав систему очищення води для Уманської лікарні

14:51 22.08.2025
Посол Корнійчук сподівається на організацію візиту Зеленського в Ізраїль до кінця 2025 р.

Посол Корнійчук сподівається на організацію візиту Зеленського в Ізраїль до кінця 2025 р.

14:53 02.07.2025
Могила цадика Нахмана в Умані стала пам’яткою національного значення – рішення Кабміну

Могила цадика Нахмана в Умані стала пам’яткою національного значення – рішення Кабміну

14:34 20.06.2025
Форум «Хлібна індустрія — 2025» в Умані: головна подія ринку, що формує вектор змін

Форум «Хлібна індустрія — 2025» в Умані: головна подія ринку, що формує вектор змін

15:25 18.06.2025
Кабмін скерував 41,5 млн грн на відбудову будинку в Умані, 119 млн грн – на облаштування в школах навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

Кабмін скерував 41,5 млн грн на відбудову будинку в Умані, 119 млн грн – на облаштування в школах навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

11:47 12.06.2025
Посол Корнійчук: Загострення на Близькому Сході в найближчі дні малоймовірне

Посол Корнійчук: Загострення на Близькому Сході в найближчі дні малоймовірне

13:24 29.04.2025
Чернівці стали містом-побратимом ізраїльської Нетаньї

Чернівці стали містом-побратимом ізраїльської Нетаньї

15:40 25.02.2025
Народ Ізраїлю підтримує Україну, а позицію держави на полях ООН - важко зрозуміти, - заява посла Корнійчука

Народ Ізраїлю підтримує Україну, а позицію держави на полях ООН - важко зрозуміти, - заява посла Корнійчука

15:24 19.02.2025
Посол Корнійчук: у ці складні часи народи Ізраїлю та Україні стоять пліч-о-пліч

Посол Корнійчук: у ці складні часи народи Ізраїлю та Україні стоять пліч-о-пліч

17:14 28.01.2025
Жертв і травмованих унаслідок удару по об'єкту інфраструктури в Умані немає, відкрито справу

Жертв і травмованих унаслідок удару по об'єкту інфраструктури в Умані немає, відкрито справу

ВАЖЛИВЕ

Президент Фінляндії прибув в Україну з візитом

Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

Українські дрони в серпні уразили понад 60 тис. цілей – Сирський

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

Зеленський про "Рамштайн": Є результати щодо нових систем ППО для України

ОСТАННЄ

У лікарні помер підліток, поранений внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині

Велика Британія та Україна уклали угоду про обмін технологіями у виробництві БпЛА

Російський дрон влучив у собор в Сумах, який є одним із символів міста

Знешкоджено хакерське угруповання, яке завдало мільярдних збитків світовим компаніям

У планах уряду повна відмова від інтернатної системи - Улютін

Суд відхилив апеляцію Януковича про скасування накладених на нього санкцій ЄС

Президент Фінляндії прибув в Україну з візитом

Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

Офіс генпрокурора про військову юстицію: Має бути не лише військова поліція, а й прокурори, суди та адвокати

Міносвіти погодило використання в освітньому процесі посібників НАЗК про антикорупцію та доброчесність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА