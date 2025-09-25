Інтерфакс-Україна
14:45 25.09.2025

Зеленський обговорив напрями підтримки України з представниками Американського єврейського комітету

Президент України Володимир Зеленський у Постійному представництві України при ООН провів зустріч із представниками Американського єврейського комітету, повідомляє пресслужба.

“Дякую за вашу підтримку та голоси у Сполучених Штатах Америки. Це дуже важливо. Дякую за двопартійну підтримку та підтримку президента Трампа”, – сказав Зеленський.

Він привітав присутніх із Рош га-Шана та побажав, щоб цей рік приніс мир.

Окрім того, під час зустрічі сторони обговорили подальшу підтримку України, відстоювання українських інтересів на федеральному рівні та в Конгресі США.

“Володимир Зеленський наголосив, що для України важлива двопартійна та двопалатна підтримка в питаннях посилення обороноздатності, санкційної політики та інвестиційної діяльності”, - йдеться у повідомленні.

