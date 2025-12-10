Український посол критикує похвалу Нетаньягу Путіну - ЗМІ

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розкритикував прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу за розхвалювання своїх зв’язків з Володимиром Путіним, заявивши, що Ізраїль повинен підтримувати демократії, особливо після 7 жовтня, повідомляє видання Ynet.

"У розмові з Ynet Корнійчук заявив, що Росія не лише веде жорстоку війну в Україні, але й підтримує такі терористичні угруповання, як ХАМАС та Хезболла", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

Зазначається, що у понеділок у промові в Кнесеті Нетаньяху заявив: "Ми підтримуємо постійні контакти з іншою світовою державою — Росією. Я регулярно спілкуюся з президентом Путіним , і ці багаторічні особисті стосунки допомагають захищати життєво важливі інтереси Ізраїлю, включаючи зусилля щодо запобігання втручанню вздовж нашого північного кордону".

Корнійчук, коментуючи ці заяви сказав: "Я тут не для того, щоб радити вашому прем’єр-міністру, що говорити, але я хочу нагадати вам, що Росія, ця так звана "велика держава", веде жорстоку війну проти України вже майже чотири роки".

"Вони вбивають жінок і дітей, знищують мирних жителів і створюють серйозні гуманітарні та правові проблеми. Я був здивований зауваженнями Нетаньягу, особливо враховуючи те, що Ізраїль пережив 7 жовтня . Треба стояти на правильному, моральному боці історії".

"Ваші військові показали мені зброю, вилучену у "Хезболли", яка явно була виготовлена в Росії", – додав посол. "Якщо зв’язки з Росією такі добрі, чому російська зброя потрапляє до "Хезболли"? Відкриті джерела повідомляють, що російські інструктори навчають як "Хезболлу", так і "Хамас", і що їхні оперативники часто їздять до Москви для отримання підтримки".

"Це не перший раз, коли Нетаньяху хвалить Путіна, але я говорю про моральні наслідки", – наголосив він. "Ізраїльтяни не повинні забувати 7 жовтня – хто підтримував ХАМАС і Хезболлу, а хто ні. Це важливо не лише для нас, а й для вас". "З моральної точки зору, — продовжив Корнійчук, — особливо після жахів 7 жовтня, Ізраїль повинен твердо стояти на боці демократичного світу проти агресорів та лицемірства. Ізраїль — єдина демократія на Близькому Сході, і якщо це справжня демократія, вона повинна залишатися в єдності з іншими демократичними країнами".

На запитання, чи є ізраїльська військова допомога Україні достатньою, Корнійчук відповів: "Після 7 жовтня ми не очікували багато чого щодо озброєнь, але ми цінуємо постійний діалог та обмін розвідувальними даними. Ми сподіваємося розгорнути в Україні ізраїльські системи попередження про ракетний напад "Червона тривога" до кінця наступного року. Ізраїльські компанії будуть дуже бажаними у зусиллях з відбудови України".

Як повідомлялося, минулого тижня віце-прем’єр-міністр України Тарас Качка очолив велику делегацію до Ізраїлю на 13-те спільне засідання економічного комітету між двома урядами, яке з ізраїльського боку очолював міністр Зеєв Елькін. До складу української делегації увійшли 10 заступників міністрів та високопосадовців. Сторони провели обговорення в таких сферах, як торгівля, сільське господарство, енергетика, цифрові технології, навколишнє середовище та охорона здоров’я, з особливим акцентом на зусиллях зі стійкості та відновлення, як фізичної інфраструктури, так і реабілітації. Україна підписала угоду про співпрацю з ізраїльським директоратом Tekuma, який контролює відбудову північних та південних громад після війни, та ще одну угоду щодо догляду за ветеранами з Відділом реабілітації Міністерства оборони.