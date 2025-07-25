Інтерфакс-Україна
Події
09:14 25.07.2025

Нетаньягу обурився заявою Макрона щодо Палестини, а в США назвали це "ляпасом" жертвам ХАМАСу

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Нетаньягу обурився заявою Макрона щодо Палестини, а в США назвали це "ляпасом" жертвам ХАМАСу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обурився заявою президента Франції Емманюеля Макрона щодо визнання державності Палестини.

"Ми рішуче засуджуємо рішення президента Макрона визнати палестинську державу поруч із Тель-Авівом після різанини 7 жовтня", - написав він в соцмережі Х.

За словами ізраїльського прем'єра, такий крок винагороджує терор і ризикує створити "ще одного іранського маріонета, як це сталося з Газою".

Нетаньягу переконаний, що Палестинська держава в цих умовах "була б стартовим майданчиком для знищення Ізраїлю, а не для мирного життя поруч із ним".

"Давайте будемо відвертими: палестинці не прагнуть держави поруч із Ізраїлем; вони прагнуть держави замість Ізраїлю", - підсумував він.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав рішення Макрона "безрозсудним" та таким, що "служить пропаганді ХАМАС".

"Сполучені Штати рішуче відкидають план Емманюеля Макрона визнати палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН", - написав він в соцмережі Х.

За його словами, "це безрозсудне рішення лише служить пропаганді ХАМАСу та шкодить миру. Це ляпас жертвам 7 жовтня".

Як повідомлялося, Макрон заявив, що його країна готова визнати Палестину як державу.

Раніше Сенатор Ліндсі Грем (Lindsey Graham, республіканець) був стривожений заявою президента Франції Емманюеля Макрона щодо визнання державності Палестини.

Теги: #палестина #макрон #нетаньягу

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