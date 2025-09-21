Інтерфакс-Україна
Політика
19:53 21.09.2025

Ізраїль відкидає заяву Великої Британії та інших країн про визнання Держави Палестини

2 хв читати
Ізраїль відкидає заяву Великої Британії та інших країн про визнання Держави Палестини

Міністерство закордонних справ Ізраїлю категорично відкинуло односторонню декларацію Великої Британії та деяких інших країн щодо визнання Палестинської держави, повідомляється на офіційній сторінці МЗС Ізраїлю в соціальній мережі X.

"Ця декларація не сприяє миру, а навпаки – ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного вирішення у майбутньому", – йдеться у заяві.

В МЗС підкреслили, що названу лідерами Хамасу "плодами різанини 7 жовтня" декларацію "не лише винагороджує найбільшу різанину євреїв з часів Голокосту терористичною організацією, яка закликає до знищення Ізраїлю і діє відповідно, а й закріплює підтримку, яку Хамас отримує".

У відомстві зазначили, що "відокремлене надання державності – одне з питань фінального статусу – є руйнівним без миру" та що такий крок суперечить логіці переговорів і досягненню компромісу між сторонами.

Крім того у повідомленні наголошено, що Палестинська автономія не виконала жодних своїх зобов’язань, продовжує підбурювання та політику "плати за вбивство", а також не вжила заходів для боротьби з тероризмом, що підтверджує виявлення ракет і снарядів біля Рамаллі минулого тижня.

У заяві МЗС також зазначено, що політичні жести, спрямовані на внутрішню аудиторію, шкодять Близькому Сходу, і країни, які підписали декларацію, повинні зосередитися на тиску на Хамас із вимогою "негайно звільнити заручників і роззброїтися".

"У будь-якому випадку Ізраїль не прийме жодного відокремленого й уявного тексту, який намагається змусити його погодитися на необґрунтовані кордони", — йдеться в повідомленні.

 

Теги: #палестина #ізраїль #визнання #реакція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:03 21.09.2025
Австралія також визнала Державу Палестина - ЗМІ

Австралія також визнала Державу Палестина - ЗМІ

17:00 21.09.2025
Канада визнала Державу Палестина - ЗМІ

Канада визнала Державу Палестина - ЗМІ

16:57 21.09.2025
Велика Британія визнала Палестинську державу

Велика Британія визнала Палестинську державу

21:17 19.09.2025
Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

21:22 17.09.2025
У Міноборони Ізраїлю оголосили про наміри розгорнути в країні лазерні установки для боротьби з повітряними цілями

У Міноборони Ізраїлю оголосили про наміри розгорнути в країні лазерні установки для боротьби з повітряними цілями

15:30 17.09.2025
Єврокомісія пропонує призупинити торговельні преференції для Ізраїлю та запровадити санкції проти ХАМАС та інших

Єврокомісія пропонує призупинити торговельні преференції для Ізраїлю та запровадити санкції проти ХАМАС та інших

20:17 16.09.2025
Міноборони Польщі: Відповідальність за провокацію з БпЛА та її наслідки несе Росія

Міноборони Польщі: Відповідальність за провокацію з БпЛА та її наслідки несе Росія

04:35 16.09.2025
Ізраїль почав наступати на Газу - ЗМІ

Ізраїль почав наступати на Газу - ЗМІ

01:30 15.09.2025
Каллас: Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

Каллас: Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

06:59 14.09.2025
Рубіо обговорить із Нетаньягу можливу анексію Ізраїлем частини Західного берега – ЗМІ

Рубіо обговорить із Нетаньягу можливу анексію Ізраїлем частини Західного берега – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України

На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе - нардеп

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

Увечері Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу", у самій фракції натякають на вибори - відлік пішов на тижні

ОСТАННЄ

Гетманцев щодо заяви Кулеби: Мігранти не вирішать демографічних проблем в Україні

Під час підготовки накладання санкцій на Порошенка була пройдена вся необхідна процедура - Свириденко

Трамп: Тиск Європи на Китай міг би вплинути на війну в Україні

Інвестфорум м. Києва пройде у Берліні 12 листопада - Кличко

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України

На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе - нардеп

Порошенко в Раді підтримав угоду з Великою Британією як крок до НАТО

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

Зеленський сподівається, що Трамп і Стармер обговорять гарантії безпеки США для України

Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА