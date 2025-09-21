Ізраїль відкидає заяву Великої Британії та інших країн про визнання Держави Палестини

Міністерство закордонних справ Ізраїлю категорично відкинуло односторонню декларацію Великої Британії та деяких інших країн щодо визнання Палестинської держави, повідомляється на офіційній сторінці МЗС Ізраїлю в соціальній мережі X.

"Ця декларація не сприяє миру, а навпаки – ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного вирішення у майбутньому", – йдеться у заяві.

В МЗС підкреслили, що названу лідерами Хамасу "плодами різанини 7 жовтня" декларацію "не лише винагороджує найбільшу різанину євреїв з часів Голокосту терористичною організацією, яка закликає до знищення Ізраїлю і діє відповідно, а й закріплює підтримку, яку Хамас отримує".

У відомстві зазначили, що "відокремлене надання державності – одне з питань фінального статусу – є руйнівним без миру" та що такий крок суперечить логіці переговорів і досягненню компромісу між сторонами.

Крім того у повідомленні наголошено, що Палестинська автономія не виконала жодних своїх зобов’язань, продовжує підбурювання та політику "плати за вбивство", а також не вжила заходів для боротьби з тероризмом, що підтверджує виявлення ракет і снарядів біля Рамаллі минулого тижня.

У заяві МЗС також зазначено, що політичні жести, спрямовані на внутрішню аудиторію, шкодять Близькому Сходу, і країни, які підписали декларацію, повинні зосередитися на тиску на Хамас із вимогою "негайно звільнити заручників і роззброїтися".

"У будь-якому випадку Ізраїль не прийме жодного відокремленого й уявного тексту, який намагається змусити його погодитися на необґрунтовані кордони", — йдеться в повідомленні.