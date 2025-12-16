Інтерфакс-Україна
Політика
17:18 16.12.2025

Навроцький: я маю відчуття, що Зеленський почав сприймати Польщу як щось само собою зрозуміле

2 хв читати
Фото: https://x.com/prezydentpl/

Президент Польщі Кароль Навроцький напередодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив в інтерв’ю Wirtualna Polska, що у стосунках двох країн був втрачений елемент єдності.

"Ми повинні підтримувати Україну і підтримуємо її. Водночас ми повинні домогтися – і я вірю, що мені це вдасться – партнерського ставлення України до Польщі. Конфлікт триває майже чотири роки, і я маю враження, що ми, поляки, часто не відчуваємо себе в цих відносинах партнерами", - зазначив Навроцький.

Зокрема, мова йде про врегулювання історичних питань, пояснив Навроцький, наголосивши, що робота має продовжуватися, незважаючи на війну.

"Ми діяли не тільки мовою жестів, символів, запалювання свічок чи носіння жовто-блакитних прапорів. Ми віддали частину нашого оборонного потенціалу, щоб допомогти нашому партнеру. А сьогодні ми чуємо, що жертви вбивств на Волині не повинні бути темою для обговорення? Адже вони не чекають на реванш. Вони прагнуть могили і пам'яті", - заявив Навроцький.

Він наголосив, що Польща є критично важливою для України, і Україна "повинна це чітко відчувати".

"Без Польщі неможливо надавати підтримку, це просто неможливо. Маю відчуття, що президент Володимир Зеленський за останні роки звик до ситуації, в якій він сприймає Польщу як щось само собою зрозуміле. З нами не потрібно нічого узгоджувати, не потрібно розмовляти, бо ми були і давали все", - сказав Навроцький.

Як повідомлялось, Зеленський у п’ятницю, 19 грудня, планує здійснити візит у Польщу.

 

Теги: #польща #навроцький

