Інтерфакс-Україна
Політика
16:45 10.12.2025

Поспіх із виборами може поставити під сумнів їх легітимність - нардеп

2 хв читати
Поспішність у проведенні виборів може створити ризики для визнання їхніх результатів легітимними, вважає член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Вибори — це не лозунг і не "таймер на 60–90 днів". Це безпека людей, рівність прав і законність процедури. Поки діє воєнний стан і тривають обстріли, держава фізично не може гарантувати ані безпечні дільниці, ані рівні умови агітації, ані повноцінну участь мільйонів наших громадян: військових на фронті, ВПО, людей за кордоном, мешканців прифронтових територій. Поспіх тут не про демократію — він про ризик зірваного голосування й делегітимізації результату, чого якраз і добивається Росія", — сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За її словами, небезпечно звучить й теза, що "США і Європа мають забезпечити безпеку для виборів". 

"Безпека в Україні — відповідальність нашої держави та наших Сил оборони, а партнери можуть і мають допомагати ресурсами, ППО та підтримкою — але не бути "гарантами легітимності", - зазначила народна депутатка. 

Вона, підкреслила, що  опозиція готова  до виборів у перший реалістичний момент, коли будуть виконані чіткі критерії безпеки та справедливості. 

"Вже зараз парламент має публічно напрацювати дорожню карту: як голосуватимуть військові, ВПО і діаспора, що робимо з реєстрами, які стандарти спостереження і кіберзахисту, та які умови дають старт виборчому процесу після завершення/скасування воєнного стану.

Демократія — це не дата в календарі. Демократія — це довіра. І ми не маємо права міняти довіру на поспіх", - наголосила Фріз.

Як повідомлялося, президент  Володимир Зеленський заявив, що  Україна буде готова провести вибори впродовж  60-90 днів після того, як  США та Європа забезпечать безпеку для їх проведення. За його словами, він просить Європу та США забезпечити  безпеку для організації виборів.

Теги: #вибори #реакція

