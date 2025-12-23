Інтерфакс-Україна
Політика
21:45 23.12.2025

Порошенко: РФ вже стирається, Україні треба бути міцніше та відповідальніше, щоб не стертися раніше

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прогнозує, що Україна може перемогти РФ у війні на виснаження, якщо діятиме відповідальніше, отримає далекобійні засоби, а проти РФ будуть введені додаткові санкції, повідомляється на сайті політсили.

"Війну на витривалість проходять зараз і Україна, якій дуже важко, яка дивує світ, і Росія. Нам кажуть, що Росія велика, вона має великий потенціал, вона має нестримну армію, вона має, на відміну від нас, економіку, яка переведена на військові рейки. І це все правда. Не вірте, хто намагається вам натягнути рожеві окуляри. Але вона так само стирається. І нам треба бути міцніше, відповідальніше, для того, щоб не стертися раніше від Росії", – сказав Порошенко в ефірі телеканала "Прямий" у вівторок.

Він зазначив, що РФ вже майже повністю використала резерви свого суверенного фонду, має заблокованими свої активи в західних банках і почала розпродавати монетарне золото, що, за його словами, "означає, що росіянам більше нема чого продавати".

"Ми говоримо про те, що нам треба перекрити те, що надходить в Росію, валютні потоки… Якщо ми перекриємо нафту, в тому числі проголосуємо постанову, яку вніс Порошенко і "Європейська солідарність" про припинення транзиту російської нафти через територію України для Угорщини і Словаччини – бо це дає Росії 7 мільярдів доларів за рік… 21 мільйон доларів в день Росія отримує за транзит через територію України", – сказав політик.

Він зазначив, що РФ на переговорах треба змусити погодитись на припинення вогню, або проти неї будуть застосовані пекельні санкції, а Україна отримає далекобійні засоби. "От тоді я маю певні підстави для оптимізму, що Україна витримає, якщо будемо відповідальні, дорослі і об’єднані, і Росія програє, бо об’єднання санкцій, далекобійної зброї… це повністю реально", – сказав Порошенко.

 

Теги: #війна #порошенко

