Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – Зеленський

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність лідерам ЄС за рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2-27 рр.

"Дякую всім лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України на 90 млрд євро у 2026–2027 роках. Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту", - написав Зеленський у офіційному телеграм-каналі уранці п'ятниці.