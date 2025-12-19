Інтерфакс-Україна
07:51 19.12.2025

Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – Зеленський

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність лідерам ЄС за рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2-27 рр.

"Дякую всім лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України на 90 млрд євро у 2026–2027 роках. Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту", - написав Зеленський у офіційному телеграм-каналі уранці п'ятниці.

 

