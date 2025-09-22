Інтерфакс-Україна
22:38 22.09.2025

Франція офіційно визнала Палестинську державу

Франція формально визнала Палестинську державу, заявив президент республіки Еммануель Макрон на саміті ООН з питання дводержавного вирішення.

"Ми настільки переконані, що це визнання є єдиним рішенням, яке дозволить Ізраїлю жити в мирі, що Франція ніколи не вагалася, стоячи на боці Ізраїлю навіть тоді, коли його безпека була під загрозою, в тому числі під час іранських ударів", – заявив Макрон він. "Це визнання держави Палестина є поразкою для Хамасу", – додав він.

"Ми хочемо, щоб два держави, що живуть пліч-о-пліч у мирі та безпеці, стали реальністю", – наголосив Макрон.

Президент Франції зазначив, що розширення військової операції у секторі Гази призвело до гуманітарної катастрофи.

"Однак наразі Ізраїль продовжує розширювати свою військову операцію в Газі з заявленою метою знищення Хамасу, але сотні тисяч людей стали переселенцями, отримали поранення, голодують, перебувають у стані травми", - зауважив він.

Напередодні про визнання палестинської держави оголосили Велика Британія, Австралія, Канада і Португалія.

Як повідомляв у понеділок The Times of Israel, Франція просуває ініціативу щодо створення "Міжнародної місії зі стабілізації" в Газі, яка замінить там Армію оборони Ізраїлю і буде займатися роззброєнням Хамас після закінчення війни.

"У проекті вказані країни, які є пріоритетними для формування перехідної місії: Єгипет, Йорданія, Саудівська Аравія, ОАЕ і Катар. Місія буде тимчасовою, під мандатом ООН, і почне роботу, як тільки ситуація дозволить", - зазначає газета.

У липні в Нью-Йорку була прийнята декларація, відповідно до якої в Газі повинна бути розгорнута тимчасова міжнародна місія за участю Палестинської національної адміністрації і під егідою ООН. Ініціаторами документа виступили Франція і Саудівська Аравія. Його підтримали арабські країни, згодом він був закріплений резолюцією Генасамблеї ООН.

Джерело: https://x.com/Elysee/status/1970203339632844961 ,

Теги: #палестина #визнання #франція

