01:52 22.09.2025

Португалія визнала Державу Палестина

Португалія офіційно визнала Державу Палестина, повідомляється на сторінці міністерства закордонних справ Португалії в соцмережі Х.

За інформацією відомства міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел оголошуючи в Нью-Йорку офіційну декларацію про примирення наголосив: "Португалія розглядає вирішення конфлікту між двома державами як єдиний шлях до справедливого і процвітаючого миру".

Джерело: https://x.com/govpt/status/1969847487885459762?s=46

Теги: #палестина #визнання #португалія

