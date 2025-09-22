Португалія визнала Державу Палестина

Португалія офіційно визнала Державу Палестина, повідомляється на сторінці міністерства закордонних справ Португалії в соцмережі Х.

За інформацією відомства міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел оголошуючи в Нью-Йорку офіційну декларацію про примирення наголосив: "Португалія розглядає вирішення конфлікту між двома державами як єдиний шлях до справедливого і процвітаючого миру".

Джерело: https://x.com/govpt/status/1969847487885459762?s=46