01:52 22.09.2025
Португалія визнала Державу Палестина
Португалія офіційно визнала Державу Палестина, повідомляється на сторінці міністерства закордонних справ Португалії в соцмережі Х.
За інформацією відомства міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел оголошуючи в Нью-Йорку офіційну декларацію про примирення наголосив: "Португалія розглядає вирішення конфлікту між двома державами як єдиний шлях до справедливого і процвітаючого миру".
Джерело: https://x.com/govpt/status/1969847487885459762?s=46