20:51 29.10.2025

Шмигаль обговорив з міністром оборони Португалії участь в ініціативи PURL та реалізацію програми SAFE

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів бесіду з міністром національної оборони Португалії Нуну Мело, під час якої, зокрема, обговорив, участь Португалії в ініціативі із закупівлі американської зброї для України (PURL) а також можливість реалізації спільних проєктів у межах програми SAFE.

"Подякував за активну участь Португалії в засіданнях Контактної групи у форматі "Рамштайн" та внесок у міжнародний фонд закупівлі озброєння для України (IFU) в розмірі $12 млн. Обговорили участь Португалії в ініціативі із закупівлі американської зброї для України (PURL), зокрема подякував за вже оголошений внесок у $50 млн та подальше розширення участі Португалії, а також можливість реалізації спільних проєктів у межах програми SAFE", - написав Шмигаль у Телеграмі у середу.

Також очільник українського оборонного відомства зазначив, що сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України.

"Ми також зацікавлені в розширенні співпраці у сферах безпілотних систем, тактичного зв'язку, кіберзахисту та морських технологій. Дякую Португалії за непохитну підтримку нашої держави!" – підсумував Шмигаль.

 

