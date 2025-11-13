Французький виробник пороху Eurenco заявив про другий за три дні проліт невідомого дрона над заводом в Дордоні

Виробник пороху для військових цілей Eurenco подав скаргу, заявивши про другий за три дні проліт невідомого дрона над заводом в Дордоні. Наразі триває розслідування, повідомляє BFMTV.

Це вже другий випадок за кілька днів. У середу над заводом компанії Eurenco, що виробляє порох для снарядів у Бержераку в Дордоні, знову пролетів невідомий дрон, як стало відомо в четвер від префектури та прокуратури. Цей завод, який може виробляти до 1200 тонн пороху на рік для французької армії, вже двічі ставав об'єктом незаконних польотів.

"Вчора (у середу) сталися нові факти незаконного прольоту дрона над виробничим майданчиком Eurenco. Компанія Eurenco подала скаргу проти невідомої особи за перші факти, що сталися 10 листопада. Додаткова скарга має бути подана завтра (у п'ятницю) за новими фактами від 12 листопада", – заявила у четвер прокурор Анн-Сесіль Дюмонтей, яка розпочала розслідування "за фактом навмисного прольоту пілотом повітряного судна над забороненою зоною", доручене поліцейському управлінню Бержерака.

"Незважаючи на негайну мобілізацію національної поліції, пошуки пілота виявилися марними", – заявив представник префектури.

На запитання з цього приводу під час парламентських слухань 12 листопада генерал Марк Ле Буїль, командувач повітряної оборони та повітряних операцій (підрозділ ВПС, відповідальний за захист повітряного простору Франції), заявив, що на даний момент має "досить мало інформації", але що операції з ідентифікації тривають.

"Інформація, яку я маю, наводить мене на думку, що це звичайний комерційний дрон типу DJI, розумного розміру", - заявив він і нагадав, що "систематично" проводиться судове розслідування щодо польотів дронів і що необхідна "певна дискретність", щоб не розкривати способи дій, які можуть бути повторені іншими.

Компанія Eurenco, заснована в 2004 році, є європейським лідером у виробництві порошків і вибухових речовин. Вона має два заводи у Франції (Бержерак і Сорг у департаменті Воклюз), один у Швеції та один у Бельгії. Компанія налічує близько 1700 співробітників і в 2024 році отримала близько 500 мільйонів євро виручки, що вдвічі більше, ніж п'ять років тому. Її порошки, пропелюючі або вибухові, використовуються у всіх французьких боєприпасах і багатьох європейських боєприпасах, бомбах, боєголовках ракет і торпед, снарядах або боєприпасах середнього калібру. Її завод з виробництва пороху в Перігорді був відкритий у березні, майже через 20 років після перенесення виробництва до Швеції в 2007 році через відсутність замовлень, що стало стратегічним перенесенням у той час, коли Європа прагне переозброїтися.