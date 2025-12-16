Інтерфакс-Україна
09:16 16.12.2025

У Польщі військовий дрон впав поблизу житлової забудови - ЗМІ

Невідомий військовий безпілотник розбився поруч з житловою забудовою у центрі Польщі, на території населеного пункту Леков, повідомило RMF FM.

"У Лекові, Мазовецьке воєводство, військовий безпілотник впав на приватну власність. Найімовірніше, це був невеликий розвідувальний безпілотник, який упав під час польських військових навчань у регіоні", - йдеться у повідомленні RMF FM у вівторок.

Повідомляється, що при падінні БпЛА впав на приватній території поблизу житлової забудови, але не пошкодив жодних будівель, і ніхто не постраждав.

Теги: #польща #дрон

