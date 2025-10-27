Інтерфакс-Україна
Події
20:33 27.10.2025

Румунія та Україна обговорили можливості розвитку двостороннього військово-технічного співробітництва

Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв та міністр оборони Румунії Лівіу-Іонут Моштяну (Liviu-Ionuț Moșteanu) під час зустрічі у Бухаресті, Румунія, обговорили можливості розвитку двостороннього військово-технічного співробітництва, повідомила у понеділок пресслужба румунського військового відомства.

"Під час зустрічі делегації розглянули ключові моменти багатовимірної підтримки, яку Румунія надає Україні, та обговорили розширення співпраці в галузі оборонної промисловості, спільні проекти в галузі військових досліджень та інновацій, а також програми навчання та взаємодії між збройними силами двох країн", - зазначено в повідомленні на сайті Міноборони Румунії.

В ході обговорень офіційні особи домовилися про активізацію контактів на технічному та інституційному рівнях, а також про регулярне проведення двосторонніх зустрічей, присвячених оборонній промисловості, з метою стимулювання спільних науково-дослідних проектів та партнерських відносин між профільними компаніями Румунії та України.

"Румунія залишається відданою підтримці зміцнення оборонних можливостей України через спільні проекти промислового розвитку. У цьому контексті ми спільно вивчаємо можливості, які надають європейські програми фінансування, включаючи ініціативу SAFE, яка може значно сприяти збільшенню регіональних виробничих потужностей та модернізації оборонної промисловості", – заявив Моштяну.

 

Теги: #румунія #озброєння #виробництво

