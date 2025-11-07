Інтерфакс-Україна
12:41 07.11.2025

Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння, в РНБО розʼяснили процедуру

Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння. Це новий етап – від виробництва "для себе" до контрольованого продажу партнерам, щоб залучати кошти у власний ОПК.

Про це йшлося на зустрічі з журналістами у четвер секретаря РНБО Рустема Умєрова і радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна. Також на зустрічі, що була присвячена контрольованому експорту озброєння, був присутній т.в.о. голови Держекспортконтролю Олег Цільвік та виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Як пояснили у Раді національної безпеки і оборони України, процедура залишається простою і прозорою: якщо компанія підпадає під визначені критерії допуску до експорту та має надлишкові виробничі спроможності, не затребувані Силами безпеки та оборони, то вона може подати заявку на експорт до Державної служби експортного контролю. Протягом 90 днів ДСЕК верифікує усі дані та надає дозвіл.

Говорячи про визначення "надлишку", Умєров зазначив, що ДСЕК робить міжвідомчий запит; Міноборони консолідує потреби; рішення/рекомендації ухвалюються колегіально на МК ВТС, із залученням усіх СБО.

Своєю чергою Камишін підкреслив, що приватним виробникам не обов’язково йти через держспецекспортерів: виробник може скористатися послугами держспецекспортера, приватного спецекспортера - або отримати власніповноваження: як резидент Defenсe City (за 7–12 днів) або окремим рішенням КМУ по конкретному виробнику (до року).

Дозвіл на експорт видається після погодження з Державною службою експортного контролю та Міжвідомчою комісією при РНБО. Умєров запевнив, що це забезпечує подвійний рівень контролю – технічний і безпековий.

Таким чином, як наголосив секретар РНБО, держава зберігає повний контроль за кінцевим користувачем зброї. РНБО формує та оновлює вичерпний перелік країн, до яких дозволено експортувати українську зброю. Перші, хто увійде до переліку, це країни, з якими Україна підписала безпекові угоди.

Умєров підкреслив, що у подальшому жодна одиниця продукції не може бути перепродана без відома України – діє післяекспортний контроль, в тому числі із залученням розвідки.

"Пріоритет – фронт. Якщо Збройним силам терміново потрібна ця зброя, дозвіл на експорт може бути зупинений або скасований. Безпека і потреби війська завжди важливіші за будь-які експортні контракти", - сказав він.

Водночас Камишін нагадав про Defence City – спеціальний режим для оборонної індустрії України. За його словами, усі, хто буде резидентом Defence City, окрім іншого, отримують спрощений доступ до процедур експорту, міжнародних передач і спільного виробництва. Він додав, що це "зона швидкої дії" – де рішення ухвалюються за дні, а не місяці".

Як запевнили журналістів, резиденти працюють за принципом "єдиного вікна" – від розробки до продажу, а усі погодження, дозволи й документи оформлюються централізовано, без бюрократичних бар’єрів.

Таким чином система гарантує контроль і пріоритет для ЗСУ, але дає можливість залучати іноземні інвестиції і запускати ко-продакшн, додав Камишін.

