12:35 08.12.2025

Експорт українського пшеничного борошна за 5 міс.-2025/26 МР скоротився на 11%

Україна за п’ять місяців 2025-2026 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала 26 тис. тонн пшеничного борошна, що на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого МР, з них 5,4 тис. тонн (-7%) продукції було відвантажено в листопаді, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

Аналітики уточнили, що основний обсяг експорту припав на Молдову (30%), Чехію (18%) та Палестину (16%).

"Імпортери помітно знизили обсяги закупівель української продукції. Так, Молдова цього сезону придбала 7,9 тис. тонн, що порівняно з попереднім сезоном менше на 10%, Чехія – 4,7 тис. тонн (-23%). Палестина скоротила обсяг імпорту, придбавши лише 4,3 тис. тонн проти 5,7 тис. в сезоні-2024/25 (-25%)", - розповіли експерти.

За їх оцінкою, в липні-листопаді 2025/26 МР в Україні було вироблено 371,7 тис. тонн борошна, що на 8% менше, ніж в аналогічний період 2024/25 МР.

"Загалом продовольча переробка пшениці в 2025/26 МР очікується на рівні 2,6 млн тонн, що на 2% поступається показникам минулого сезону", - прогнозують в "АПК-Інформ".

Теги: #експорт #борошно

