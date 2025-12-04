Україна вперше від початку війни запроваджує спільні довгострокові аукціони для імпорту-експорту е/е – "Укренерго"

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Україна вперше з початку війни запроваджує довгострокові, місячні, аукціони з розподілу перетину для імпорту/експорту електроенергії за європейськими правилами з Румунією, Угорщиною та Словаччиною, які доповнять добові аукціони, що проводяться зараз, повідомила НЕК "Укренерго".

"Згідно з домовленістю операторів системи передачі України, Словаччини, Угорщини та Румунії на щомісячній основі будуть відбуватися місячні аукціони з розподілу доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів Україна-Угорщина (UA-HU), Україна-Словаччина (UA-SK) та Україна-Румунія (UA-RO) на майданчику Joint Allocation Office (JAO)", – йдеться у повідомленні у профільній рубриці на сайті "Укренерго".

Згідно з ним, перші місячні аукціони відбудуться 15 грудня 2025 року для постачання у січні 2026 року. Як зазначає "Укренерго", графік проведення місячних аукціонів буде найближчим часом оприлюднений на офіційному сайті JAO.

Як випливає з інформації на сайті НЕК, місячні аукціони до цього проводилися по Молдові та по Польщі, де ще діють односторонні аукціони замість спільних, передбачених європейськими правилами (перетин Добротвір-Замость).

У червні 2022 року ОСП України, Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі та Молдови домовилися впроваджувати такі спільні аукціони, які одночасно проводять оператори з обох боків. Старт таких аукціонів відбувся з Румунією в листопаді 2023 року, у січні 2024 року їх почали проводити з Польщею на перетині ХАЕС-Жешув, далі в інших країнах. Поки що проводяться тільки добові аукціони (останні кілька місяців через атаки РФ по енергетиці – тільки на імпорт е/е – ЕР).

Як повідомлялося, у липні голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Юрій Власенко припустив, що довгострокові, місячні, аукціони з розподілу міждержавного перетину для імпорту-експорту електроенергії відбудуться у грудні 2025 року.

У червні Олексій Брехт, на той час т.в.о. керівника НЕК "Укренерго", зазначав, що компанія розраховує цьогоріч провести кілька довгострокових (місячних) аукціонів з розподілу міждержавного перетину для імпорту-експорту електроенергії на декілька напрямків. Він пояснив, що поки що це будуть місячні аукціони, оскільки на річні партнери ще не погоджуються, розуміючи, що кожен ракетний удар може підірвати цю ідею.

За словами директора з правових питань НЕК "Укренерго" Максима Юркова, компанія веде постійні переговори з мережею системних операторів континентальної Європи ENTSO-E щодо запровадження довгострокових аукціонів з розподілу міждержавного перетину, від якої залежить це рішення.

ENTSO-E з початком повномасштабного вторгнення, зважаючи на воєнні ризики, погодилося тільки на добові аукціони з розподілу потужності міждержавного перетину для імпортно-експортних операцій з електроенергією. Водночас трейдери та енергокомпанії неодноразово зазначали, що відсутність довгострокових аукціонів, зокрема, місячних і річних, заважає ефективності залучення імпортної е/е.