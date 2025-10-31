Інтерфакс-Україна
31.10.2025

У 2026 плануємо збільшити використання вітчизняного озброєння на фронті - Чернєв

У наступному році планується збільшити на полі бою використання українського озброєння, заявив голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"На сьогодні ми використовуємо на лінії фронту у цій війні близько 40% нашої зброї … і близько 60% … зброї від наших партнерів, не тільки Сполучених Штатів, але і європейське… Наш план на наступний рік – збільшити частку українського озброєння на полі бою до 50%", - сказав Чернєв у ефірі національного телемарафону у пʼятницю.

