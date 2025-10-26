Інтерфакс-Україна
Події
19:26 26.10.2025

1200 дронів за тиждень: Зеленський закликав до спільної відповіді та повідомив про постачання "Міражів" і ракет

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія застосувала проти України майже 1 200 ударних дронів і близько 50 ракет, та закликав партнерів до спільної відповіді, зазначивши про рішення Франції передати винищувачі "Міраж" і ракети для ППО.

"Тільки за один цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів і вже 50 ракет різних типів - більшість якраз балістичні. Захист від такої загрози може бути тільки сильною справою - жодна нація у світі не має залишатись наодинці проти такого", - зазначив глава Української держави у вечірньому зверненні.

Президент повідомив, що Україна наближається до ухвалення нових рішень із партнерами щодо посилення протиповітряної оборони: "була моя розмова з канцлером Німеччини, також ми говоримо з деякими іншими партнерами в Європі щодо "петріотів". Окремо хочу подякувати Британії та Франції - є рішення Франції щодо додаткових винищувачів "Міраж" для України та ракет для ППО, Британія допомагатиме нам із ППО й надалі - теж ракетами, і у виробництві дронів-перехоплювачів - дякую за це. Є також нові рішення про внески у програму PURL - Фінляндії та Іспанії. Це програма, щоб купувати американську зброю - ті ж таки ракети для "петріотів"".

Також за словами Зеленського, у Києві від нічної атаки російського безпілотника загинули три людини, ще 31 особа поранена, серед них сім дітей. Він подякував рятувальникам та комунальним службам, які працювали на місцях події.

Зеленський відзначив героїзм українських військових на фронті. "Український спротив – справді героїчний", – зазначив він, додавши, що дії десантників 82-ї Буковинської бригади на Покровському напрямку та в інших районах Донеччини "допомагають нашим позиціям у дипломатії" і забезпечили суттєве поповнення "обмінного фонду" для України.

Глава держави підкреслив, що російські плани наступальної кампанії протягом десяти місяців цього року були зірвані завдяки сміливості українських воїнів.

"Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які воюють там, на Донеччині. Також у Купʼянську й на Запоріжжі - усе це допомагає нашим позиціям у дипломатії, дуже допомагає, загалом нашим відносинам зі світом, завдяки вашій силі, українські воїни, світ і надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну", - підсумував він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16623

Теги: #звернення #озброєння #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 26.10.2025
Туск розповів, що думає Зеленський про тривалість війни - ЗМІ

Туск розповів, що думає Зеленський про тривалість війни - ЗМІ

09:34 26.10.2025
РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

12:50 25.10.2025
Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

21:56 24.10.2025
Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

21:12 24.10.2025
Україна отримає фінансування з заморожених активів РФ у 2026, переконаний Зеленський

Україна отримає фінансування з заморожених активів РФ у 2026, переконаний Зеленський

20:59 24.10.2025
Україна та партнери не шукають способу, як зупинити війну без США – Зеленський

Україна та партнери не шукають способу, як зупинити війну без США – Зеленський

20:56 24.10.2025
Зеленський сподівається, що ЄС зможе прийняти практичне рішення щодо використання заморожених росактивів до кінця 2025 р.

Зеленський сподівається, що ЄС зможе прийняти практичне рішення щодо використання заморожених росактивів до кінця 2025 р.

20:47 24.10.2025
Україна надала усі деталі щодо своїх потреб ППО під час "Коаліції охочих" - Зеленський

Україна надала усі деталі щодо своїх потреб ППО під час "Коаліції охочих" - Зеленський

19:05 24.10.2025
Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу

18:23 24.10.2025
Працівники "Запоріжсталі" закликають не підвищувати тарифи на вонтажні перевезення, бо це вдарить по конкурентоспроможності

Працівники "Запоріжсталі" закликають не підвищувати тарифи на вонтажні перевезення, бо це вдарить по конкурентоспроможності

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

Президент Литви пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон із Білоруссю - ЗМІ

До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по мікроавтобусу у Сумському районі

На Кіровоградщині троє людей загинули від отруєння чадним газом, серед них двоє дітей

Командувач СБС Бровді підтвердив удар по Бєлгородському водосховищу

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Окупанти спрямували безпілотник у маршрутку, постраждали п'ятеро людей - прокуратура

Бессент назвав Дмитрієва пропагандистом, який бреше про санкції

Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА