Питання постачання Україні Томагавків поставлять на паузу - голова делегації Ради у ПА НАТО

Фото: Raytheon Missiles & Defense

Президент України Володимир Зеленський не обговорюватиме питання поставок американських далекобійних ракет Tomahawk під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю, повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Я думаю, що поки що буде поставлено на паузу питання щодо Томагавків, але весь інший спектр питань буде обговорюватися (на зустрічі Зеленського з Трампом - ІФ-У). Це, зокрема, і надання нам більшої кількості систем ППО… Це і співпраця між нашими оборонними підприємствами", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону у пʼятницю.

Він повідомив, що за день до цього українська делегація провела зустрічі з представниками великих підприємств оборонно-промислового комплексу США, під час яких це питання обговорювалося.

За словами Чернєва, питання постачання "Томагавків" буде відтерміновано до результатів зустрічі Трампа з Володимиром Путіним. Він зазначив, що європейські партнери України очікують, що після цієї зустрічі "або знову ж таки будуть якісь конкретні результати щодо миру в Україні від Путіна, або все ж таки буде розблоковано питання щодо надання нам Томагавків".

"Знову ж таки, очікувалися, що буде прийняте рішення про "Томагавки", але зрозуміло, що Путін злякався такої передачі, злякався такого кроку з боку Сполучених Штатів. Тому це питання відсунено, відтерміновано до зустрічі Трампа з Путіним в Будапешті, яка має відбутися наступними тижнями і тому очікування наших європейських партнерів і НАТО того, що або знову ж таки будуть якісь конкретні результати після цієї зустрічі щодо миру в Україні від Путіна, або все ж таки будуть розблоковані питання щодо надання нам "Томагавків" і фактично не тільки "Томагавків", а й більш широкого спектру озброєння, яке мають Сполучені Штати", - сказав нардеп.

У той же час він висловив переконання, що розмова Трампа з Путіним ніяк не вплине на закупівлі американського озброєння для України. "Це взаємовигідна історія для Сполучених Штатів. Вони отримують за це кошти. Для європейців це питання захисту в тому числі і їхньої власної безпеки", - сказав Чернєв.

При цьому він припустив, що якщо після зустрічі Трампа і Путіна останній все ж піде на мирні переговори і продемонструє "певний прогрес", тоді, можливо, США змінять свою позицію і можуть пообіцяти, що вони більше не надаватимуть Україні військову допомогу, "але це буде частиною мирної угоди щодо припинення війни в Україні".

"Томагавки все ж таки це одноосібне рішення Сполучених Штатів, які вони можуть надати і вони будуть умовно кажучи внести відповідальність щодо застосування такої зброї, але знову ж таки Україною, а не Сполученими Штатами", - додав голова постійної делегації України в ПА НАТО.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=u8QW2YMjVX0