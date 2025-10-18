Трамп відмовив Зеленському в наданні Києву ракет Tomahawk - ЗМІ

Фото: https://www.axios.com

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з главою України Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що не планує на даний момент поставляти ракети Tomahawk Україні, повідомляє портал Axios з посиланням на обізнані джерела.

"Президент Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському на напруженій зустрічі в п'ятницю, що він не має наміру надавати ракети дальнього радіусу дії Tomahawk принаймні, на даний момент", - йдеться в статті Axios.

За словами співрозмовників порталу, Трамп дав зрозуміти Зеленському, що його пріоритетом зараз є дипломатія, а надання Tomahawk може підірвати її.

Джерела зазначили, що Зеленський наполегливо просував питання про Tomahawk, але Трамп не проявив гнучкості.

Згідно із заявами співрозмовників порталу, зустріч Трампа і Зеленського "була нелегкою".

"Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким", - сказав одне з джерел.

"Трамп зробив кілька різких заяв під час зустрічі, і в якийсь момент це стало трохи емоційним", - зазначив друге.

На брифінгу після зустрічі Зеленський, як повідомлялося , заявив, що президенти обговорювали далекобійні системи, однак за словами Зеленського, "ми вирішили, що не будемо говорити про це наразі, і Сполучені Штати не хотіли б ескалації, тому можливі питання на цю тему будуть залишені без відповіді".