Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, залишивши остаточне рішення за Трампом

Фото: Raytheon Missiles & Defense

Міністерство оборони США діло Білому дому зелене світло на постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк", оцінивши, що це не матиме негативного впливу на американські запаси, і залишаючи остаточне політичне рішення в руках президента Дональда Трампа, повідомляє CNN з посиланням на американських та європейських чиновників, знайомих з цим питанням.

"Хоча Пентагон не має занепокоєння щодо запасів, представники Міністерства оборони США все ще намагаються вирішити, як Україна тренуватиметься з використанням та розгортатиме ці ракети, заявили чиновники. Джерела додали, що залишається кілька оперативних питань, які необхідно вирішити, щоб Україна могла ефективно використовувати ці ракети", - зазначається в повідомленні.

Одним з невирішених питань є те, як Україна запускатиме ці ракети, якщо США їх нададуть. "Томагавки" найчастіше запускаються з надводних кораблів або підводних човнів, але ВМС України сильно виснажені, тому ракети, ймовірно, доведеться запускати з суші. Корпус морської піхоти та армія розробили наземні пускові установки, які можна було б надати Україні.

Але навіть якби США не захотіли надавати пускові установки, європейські чиновники вважають, що Україна могла б знайти обхідний шлях. Один чиновник зазначив, що українські інженери змогли розробити обхідний шлях для використання ракет Storm Shadow, наданих Великою Британією, які спочатку були розроблені для використання сучасними літаками НАТО та мали бути інтегровані до старіючого парку винищувачів радянської епохи України.

У виданні також нагадали, що на початку місяця під час робочого обіду з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що він волів би не надавати ракети Україні, оскільки "ми не хочемо віддавати речі, які нам потрібні для захисту нашої країни". Об'єднаний штаб повідомив Білий дім про свою оцінку на початку цього місяця, безпосередньо перед зустріччю Трампа із Зеленським, який наполягав на тому, щоб ракети ефективніше націлювали на нафтові та енергетичні об'єкти глибоко всередині Росії. "Томагавки" мають дальність дії близько 1000 миль.

Така оцінка підтримала європейських союзників США, які вважають, що у США тепер менше виправдань, щоб не надавати ракети, повідомили два європейських чиновники. Трамп також заявив лише за кілька днів до зустрічі із Зеленським, що у США є "багато "Томагавків", які вони потенційно могли б надати Україні.

Тому американські та європейські чиновники були здивовані, коли Трамп різко змінив свою точку зору через кілька днів, заявивши під час вступного слова на робочому обіді в Білому домі з Зеленським, що США "потрібні" "Томагавки". Потім він за зачиненими дверима сказав Зеленському, що США не надаватимуть їх – принаймні поки що.

Рішення Трампа було прийнято через день після його телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, який сказав Трампу, що "Томагавки", які можуть вразити великі російські міста, такі як Москва та Санкт-Петербург, не матимуть значного впливу на поле бою, але зашкодять відносинам між США та Росією.

Білий дім і Пентагон не відповіли на запити про коментарі.

Як повідомляли раніше джерела CNN, Трамп не зняв ракети з обговорення повністю, і адміністрація розробила плани щодо їх швидкого постачання Україні, якщо Трамп віддасть відповідний наказ. Трамп також настільки розчарувався в останні тижні небажанням Путіна серйозно розглядати мирні переговори, що минулого тижня схвалив нові санкції США проти російських нафтових компаній і поки що скасував заплановану зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення України.

CNN не вказує, скільки ракет міг би отримати Київ.

Tomahawk - американська дозвукова високоточна багатоцільова крилата ракета. Розроблялася з 1972-1980 роках, проходила випробування в 1980-1983 роках, прийнята на озброєння ЗС США в 1983 році. З того моменту вироблено понад 7,3 тис. одиниць. Може запускатися з землі, повітря, кораблів і підводних човнів. Здатна летіти на висоті 30-50 м з огинанням рельєфу місцевості на швидкості максимум 920 км/год. Дальність польоту - в різних модифікаціях від 870 до 2,5 тис. км; для моделі Block Vb вона засекречена. Може наводитися за активним радіолокаційним самонаведенням, GPS, інерціальною навігацією, системою корекції траєкторії крилатих ракет ТЕРКОМ, цифровою системою наведення DSMAC.

У 2024 році Пентагон представив пускову установку Typhon, з якої можна запускати Tomahawk і протикорабельні ракети, всього чотири одиниці. В середині жовтня 2025 року компанія Oshkosh Defense представила мобільну пускову установку X-MAV з можливістю автономного пуску, яка може оснащуватися відразу чотирма крилатими ракетами Tomahawk.

Ракети використовувалися у війні в Перській затоці в 1991 році, в операції НАТО проти Югославії в 1999 році, під час війни в Іраку в 2003 році та в Лівії в 2011 році, при ударах по Сирії в 2017 і 2018 роках, по Ірану в 2025 році.

Крім США, ракети стоять на озброєнні Британії, Австралії, Нідерландів, їх має намір придбати Японія.