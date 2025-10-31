Інтерфакс-Україна
Події
13:09 31.10.2025

ДСНС України отримала п'ять одиниць сучасної рятувальної техніки від уряду Німеччини

1 хв читати
ДСНС України отримала п'ять одиниць сучасної рятувальної техніки від уряду Німеччини
Фото: https://dsns.gov.ua

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримали п'ять одиниць сучасної рятувальної техніки за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

До складу переданої техніки увійшли спеціальні аварійно-рятувальні та кінологічні автомобілі, оснащені комплектом дронів та пошуковим обладнанням. Допомога надійшла в межах реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги "Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні" (GIZ).

Церемонія передачі відбулася за участі глави ДСНС Андрія Даника, міністерки економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован, надзвичайного і повноважного посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Гайко Томса та керуючої директорки GIZ Інгрід-Габріели Говен.

"Ми щиро вдячні нашим німецьким партнерам за послідовну підтримку. Кожен переданий автомобіль — це не просто техніка, а реальна можливість врятувати життя. Без такої допомоги нам було б набагато важче оперативно реагувати на виклики, які сьогодні стоять перед країною", - цитують главу ДСНС на сайті служби.

Зазначається, що GIZ вде понад десять років підтримує діяльність українських рятувальників, допомагаючи впроваджувати сучасні технології у сфері цивільного захисту.

Теги: #німеччина #дснс #передача #техніка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:46 31.10.2025
Поблизу Костянтинівки підрозділ "Фенікс" знищив російський "Град", два танки та близько 50 окупантів

Поблизу Костянтинівки підрозділ "Фенікс" знищив російський "Град", два танки та близько 50 окупантів

18:31 29.10.2025
В Хмельницькому завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці: загиблих двоє – ДСНС

В Хмельницькому завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці: загиблих двоє – ДСНС

17:30 29.10.2025
Німеччина передала українським правоохоронцям підозрюваного у виробництві та збуті психотропів – Офіс генпрокурора

Німеччина передала українським правоохоронцям підозрюваного у виробництві та збуті психотропів – Офіс генпрокурора

17:36 28.10.2025
ДСНС: П'ятеро людей постраждали внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Хмельницькому, серед них — дитина

ДСНС: П'ятеро людей постраждали внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Хмельницькому, серед них — дитина

10:42 28.10.2025
Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

23:14 27.10.2025
США надають Німеччині відстрочку у застосуванні санкцій проти дочірнього підприємства компанії "Роснефть" - ЗМІ

США надають Німеччині відстрочку у застосуванні санкцій проти дочірнього підприємства компанії "Роснефть" - ЗМІ

14:49 27.10.2025
Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

16:49 26.10.2025
У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

16:43 26.10.2025
Ворог завдав удару безпілотником по багатоповерхівці в Сумах, горіла покрівля - ДСНС

Ворог завдав удару безпілотником по багатоповерхівці в Сумах, горіла покрівля - ДСНС

20:51 25.10.2025
Роботизований пожежний комплекс, броньовані евакомобілі й позашляховики передано в Херсон за проєктом "Офіцер-рятувальник громади" - Клименко

Роботизований пожежний комплекс, броньовані евакомобілі й позашляховики передано в Херсон за проєктом "Офіцер-рятувальник громади" - Клименко

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

Уже 11 постраждалих, серед яких четверо дітей, через атаку БпЛА на Сумщині

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

ОСТАННЄ

Україна та Словенія домовилися про технічне та фінансове співробітництво

Репатріація до України тіла загиблого в Дубліні Вадима Давиденка відбудеться після завершення слідчих дій - посольство

У 2026 плануємо збільшити використання вітчизняного озброєння на фронті - Чернєв

У Херсоні загинула жінка, ще четверо осіб постраждали через ворожий обстріл

Мерц: G7 та Німеччина підтримують Україну в питаннях ППО та відновлення зруйнованої енергоінфраструктури

Більшість муніципальних кінотеатрів Києва потребують модернізації, частина не функціонує через незадовільний стан - Культурний кластер

У Сухопутних військах очікують позбутися черг біля ТЦК з 1 листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

Орбан спробує переконати Трампа виключити Угорщину з-під санкцій, пов'язаних з РФ

Керівник САП обговорив з послом Швеції захист прозорого використання міжнародної допомоги

Атаки РФ призвели до нових знеструмлень, анонсовані на всю добу обмеження е/е зберігаються – "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА