ДСНС України отримала п'ять одиниць сучасної рятувальної техніки від уряду Німеччини

Фото: https://dsns.gov.ua

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримали п'ять одиниць сучасної рятувальної техніки за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

До складу переданої техніки увійшли спеціальні аварійно-рятувальні та кінологічні автомобілі, оснащені комплектом дронів та пошуковим обладнанням. Допомога надійшла в межах реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги "Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні" (GIZ).

Церемонія передачі відбулася за участі глави ДСНС Андрія Даника, міністерки економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован, надзвичайного і повноважного посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Гайко Томса та керуючої директорки GIZ Інгрід-Габріели Говен.

"Ми щиро вдячні нашим німецьким партнерам за послідовну підтримку. Кожен переданий автомобіль — це не просто техніка, а реальна можливість врятувати життя. Без такої допомоги нам було б набагато важче оперативно реагувати на виклики, які сьогодні стоять перед країною", - цитують главу ДСНС на сайті служби.

Зазначається, що GIZ вде понад десять років підтримує діяльність українських рятувальників, допомагаючи впроваджувати сучасні технології у сфері цивільного захисту.