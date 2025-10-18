Інтерфакс-Україна
Події
19:39 18.10.2025

Зеленський після візиту до США: Про Tomahawk не сказали "ні", але й не сказали "так"

1 хв читати
Зеленський після візиту до США: Про Tomahawk не сказали "ні", але й не сказали "так"
Фото: Raytheon Missiles & Defense

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю для NBC News заявив, що під час візиту до США остаточного рішення щодо постачання ракет Tomahawk Україні ще не ухвалено, однак він сподівається, що це питання може бути вирішене позитивно.

"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але на сьогодні не сказав і "так"", — зазначив Зеленський.

За словами президента, наявність таких ракет у складі української армії є серйозною загрозою для Володимира Путіна. "Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати постачатимуть нам Tomahawk. І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх використаємо", — додав він.

 

Теги: #томагавк #зеленський #сша

